POHLED: Z coveru hry trejd za borce do čtvrté lajny. Probere Philly Zegrase?

Ještě před dvěma lety byl Trevor Zegras jedním z nejviditelnějších mladých hráčů NHL. Jeho kreativita na ledě bořila highlighty, jeho „Michigan“ gólové pokusy vypadaly jako z videohry, což se vlastně hodilo, protože Zegras se opravdu stal tváří obalu NHL 23 od EA Sports. Byl to kluk, kterého liga chtěla prodávat. Měl kouzlo, šmrnc i sebevědomí.

Dnes je Zegras ve zcela jiné roli. Anaheim ho vyměnil do Philadelphie výměnou za Ryana Poehlinga, tedy hráče určeného pro čtvrtou formaci, a dva středně hodnotné draftové výběry. Symbolicky i fakticky šlo o pád. Z marketingového taháku do škatulky „projekt, který se zatím nenaplnil“.

A přitom má Zegras teprve 24 let.

Jeho problémem nejsou jen výkyvy formy, ale hlavně zdraví. Poslední dvě sezony ho srazily dolů, kvůli kombinaci různých zranění odehrál za dvě sezony jen 88 utkání. A když hrál, nebylo to ono. V sezonách 2021/22 a 2022/23 nasbíral pokaždé více než 60 bodů. Od té doby zapsal dohromady jen 47.

Anaheim ztratil trpělivost. GM Pat Verbeek dal přednost hráčům, jako jsou Leo Carlsson nebo Cutter Gauthier. Zegras dostal méně prostoru, občas se posunul na křídlo a ztratil i důvěru trenérů. A protože se blížil konec jeho smlouvy, Ducks raději sáhli po výměně, než aby riskovali další pokles jeho hodnoty.

Na druhé straně přichází Philadelphia. Tým, který nemá co ztratit a naopak může hodně získat. GM Danny Brière ví, že na centru nemá hráče s ofenzivním stropem, jaký Zegras představuje, pokud se tedy vrátí k formě z úvodu kariéry. Zda bude hrát na středu, nebo na křídle, zatím není jasné.

Je ale jasné, že nový trenér Rick Tocchet bude klíčovou postavou v tom, jestli bude Zegras znovu hvězdou, nebo nenaplněným talentem. Tocchet umí jednat tvrdě, ale férově, a hráči mu zpravidla důvěřují. Mohl by být přesně ten typ trenéra, který Zegrase přiměje dřít i bez puku, což bylo přesně to, co mu v Anaheimu chybělo.

Zegras má výjimečné ofenzivní IQ. Vidí hru dvě přihrávky dopředu. S pukem umí věci, které nezvládá 95 % ligy. Ale zároveň měl v Anaheimu momenty, kdy nevystartoval včas na forček, nechal soupeře projet přes střední pásmo bez kontaktu a byl posledním mužem v návratu do obrany. Přesně tohle bude Tocchet změnit.

Flyers mu ale dávají ideální podmínky. Jeho nejlepší kamarád Jamie Drysdale už v týmu je. Zegras zná i další spoluhráče z mládežnické reprezentace. Navíc má Flyers smluvně jen na rok za 5,75 milionu dolarů, což není žádné likvidační riziko. Pokud to nevyjde, klub může Zegrase pustit. Pokud ano, může si pojistit hráče s top-6 potenciálem.

Philadelphia ví, že nemá kádr plný elitních ofenzivních mozků. Sean Couturier už nikdy nebude tím hráčem jako dřív. Noah Cates je dobrý univerzál, ale ne rozdílový centr. A mladí teprve čekají na šanci. Zegras je tím typem hokejisty, kterého si klub musí vyzkoušet. I s rizikem, že to nevyjde.

Teď je na Zegrasovi, jestli dokáže, že tahle výměna nebude jen tichý konec jednoho příběhu, ale začátek úplně nového.

