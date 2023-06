Pohroma v Calgary. Po Hanifinovi nepodepíše ani Backlund či Toffoli

Takový nástup do práce si asi nový generální manažer Calgary Craig Conroy nepředstavoval. V práci je pár týdnů a už musí řešit rozpad kádru. Smlouvu neprodlouží důležitý bek, spojit budoucnost s klubem se nechce ani dvěma útočníkům. Jako by to loni nestačilo.

Obránce Noah Hanifin údajně informoval tým, že nechá doběhnout současný kontrakt na příští sezonu a další nepodepíše. Jednání o prodloužení kontraktů se pak vedou s Eliasem Lindholmem a Mikaelem Backlundem, nicméně jejich budoucnost v Calgary je přinejlepším nejasná.

Calgary tak bude muset hledat náhrady. Setrvání Lindholma je poměrně reálné, nicméně kanadská média informují, že pokud se jednání potáhnou podezřele dlouho, nebude vedení Flames čekat a útočníka pošle o dům dál.

Je také jasné, že Calgary nekývne hned na první nabídky. Není důvod, smlouvy končí až za rok. Každopádně změny by mohly přijít už na draftu, který je letos na nováčky bohatý, a za hráče typu Hanifin či Backlund by klidně mohli Flames dostat výběr v prvním kole. Bude tedy na Conroyovi, jestli bude vyčkávat, nebo se rozhodne měnit soupisku už teď.

Hanifin, Lindholm a Backlund ale nejsou jediní hráči, kterým končí smlouva.

Tyler Toffoli byl s 34 góly nejlepším střelcem Calgary v minulé sezóně, nicméně také dal týmu najevo, že neplánuje podepsat novou smlouvu.

Obránce Chris Tanev také vstupuje do posledního roku své smlouvy. Přestože by návratnost nebyla tak vysoká ve srovnání s Hanifinem nebo Lindholmem, o Taneva a Toffoliho by byl v lize zájem.

Ze všech hráčů, kterým brzy vyprší smlouvy, se jako nejpravděpodobnější jeví prodloužení smlouvy obránce Nikity Zadorova. Na konci sezony se rozpovídal o tom, jak by rád zůstal v týmu do konce kariéry.

Conroy a Flames budou mít příští týden v Nashvillu napilno. Napilno budou však mít i v týdnech následujících.

