Pohyby ve Vancouveru! Hoglander podepsal, vrací se i Patera

Ve Vancouveru se před sezonou činí a na západě Kanady se hojně hýbe kádrem. Smlouvu podepsal Nils Hoglander, z Colorada přišel výměnou Erik Brannstrom a vrátil se i gólman Jiří Patera, který si tak na vlastní kůži vyzkoušel letecké spojení mezi Vancouverem a Bostonem v krátké době.

Nils Hoglander podepsal v neděli s Vancouverem tříletou smlouvu na 9 milionů dolarů. Smlouva s průměrnou roční hodnotou 3 miliony dolarů začne platit od sezony 2025/26.

Třiadvacetiletému útočníkovi zbývá jeden rok do konce dvouleté smlouvy na 2,2 milionu, kterou s Vancouverem podepsal loni v červenci. Hoglander si v minulé sezoně vytvořil kariérní maxima v NHL v počtu gólů (24) a bodů (36) v 80 zápasech.

„Všichni jsme byli ohromeni tím, v jakém stavu Nils přišel do tréninkového kempu a jak přistoupil k celé přípravě,“ řekl generální manažer Canucks Patrik Allvin. „Jeho pracovní morálka, houževnatost a motor k hokeji mu pomohly etablovat se jako hráč NHL a my cítíme, že s naší další podporou a rozvojem má ještě hodně prostoru k růstu na ledě i mimo něj.“

Vancouver Canucks taky získal Erika Brannstroma v rámci výměny s Coloradem za Tuckera Poolmana a volbu ve čtvrtém kole draftu 2025.

Pětadvacetiletý obránce Brannstrom byl následně zařazen na waiver listinu za účelem přeřazení na farmu, kam prošel. S Avalanche podepsal roční smlouvu poté, co v minulé sezoně nasbíral v 76 zápasech za Ottawu 20 bodů, čímž si vytvořil kariérní maxima v NHL v počtu gólů, asistencí a odehraných zápasů.

Jednatřicetiletý bek Poolman nehrál od října 2023 kvůli zranění hlavy. S Canucks podepsal v červenci 2021 čtyřletou smlouvu na 10 milionů dolarů a ve 163 duelech základní části za Vancouver a Winnipeg zaznamenal 23 bodů. Canucks si v rámci transakce ponechávají 20 % Poolmanova platu.

„Erik je dynamický bruslař a dobrý hráč, který doplní naši šířku kádru v zadních řadách,“ uvedl Allvin. „Chtěli bychom Tuckerovi poděkovat za jeho působení ve Vancouveru. Bylo nesmírně nešťastné, že zde kvůli zranění nemohl pokračovat v kariéře, a my mu přejeme jen to nejlepší do budoucna.“

A nakonec se vrátil i brankář Jiří Patera. Ten byl Vancouverem před pár dny umístěn na waiver listinu, ze které si jej stáhnul Boston. Tam ale pobyl jen pár dnů a opakoval se stejný proces, Čecha si stáhnul Vancouver, který s ním počítá na farmu.

