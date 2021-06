Point mezi velikány! V čem se kanonýr Blesků vyrovnal Gretzkymu s Lemieuxem?

Můžete stokrát opakovat, že Brayden Point těží ze spolupráce s Nikitou Kučerovem. Že je adresátem geniálních přihrávek ruského fantoma. A přesto těžko zlehčíte fenomenální výkonnost rychlonohého Kanaďana v bitvách o Stanley Cup. Vždyť za poslední čtyři roky nikdo nedal v play-off tolik gólů jako on (35), 79. hráč draftu z roku 2014. Aktuálně se pyšní sérií osmi zápasů se vstřeleným gólem, což je druhý nejlepší počin v dějinách NHL. Hned po 10 mačů dlouhé šňůře Reggieho Leache.

Spolupráce Pointa s Kučerovem je bezesporu unikátní.

Můžete brouzdat hokejovou historií dlouhé hodiny a najdete jen pár srovnatelných dvojic. Vždyť loni se číslo 86 podílelo na 11 ze 14 Pointových tref, letos asistovalo u 10 ze 13 zásahů hladového dravce.

Právě touha po střílení branek je jednou z předností pětasedmdesátikilového střízlíka. Point se nekouká doleva doprava, když může, tak vypálí. Pohotově, přesně, svižně. 13 gólů za 14 partií? Úchvatná vizitka.

Pointa zdobí také výtečné bruslení, skvělé čtení hry a ochota jít do míst, kde to bolí. Raději skončí v krkolomné pozici na ledové ploše, než by promarnil šanci na nadějnou dorážku.

V Tampě o jeho kvalitách dobře vědí. Kdyby měli pocit, že vedle Kučerova můžou postavit kohokoliv jiného a výsledek by byl stejný, těžko by calgarskému rodákovi platili 6,75 milionu dolarů ročně.

Můžeme vypisovat, v čem všem je dobrý, a stejně se najdou lidé, co zkusí jeho výsledky shodit. Jenže tváří v tváří kronice NHL nejspíš sklopí uši i ten nejjízlivější kritik.

Víte, že Point je teprve třetím centrem, jemuž se povedlo dát aspoň 12 branek ve vyřazovacích bojích dva roky po sobě? Zbylé dva muže zná i člověk, jehož hokej políbil jen letmo na tvář. Mario Lemieux a Wayne Gretzky.

"Jednoduše musíte vidět, že není nějaký náhoďák," podotýká k tématu Jon Cooper, kouč Blesků. "Brayden je skvělý hokejista, co válel v juniorce, za mládežnické reprezentace a teď to samé dělá v NHL," dodává.

Na Pointovi si cení mimo jiné lví srdce, tedy bojovnost a kuráž. "Umí zazářit v klíčových okamžicích. Našemu týmu takhle pomáhá znovu a znovu," všímá si Cooper v rozhovoru pro Tampa Bay Times.

Stejně jako mnozí další chválí Pointovu rychlost, ostatně dynamit v nohou pětadvacetiletého machra je nepřehlédnutelný. Jakmile exploduje, frnkne Point prakticky komukoliv. I díky tomu se ocitá v neuvěřitelné společnosti legend.

A nejde jen o zmíněné kousky, tedy osm zápasů s alespoň jednou trefou a dvě play-off za sebou s nejméně tuctem gólů. Pointa najdete mezi velikány také v počtu branek za prvních 60 utkání ve Stanley Cupu.

S 35 góly patří 178 centimetrů vysokému forvardovi deváté místo. Mimochodem, jen jediný z frajerů před Pointem není členem Síně slávy. Již zmíněný Leach, klubová ikona Letců z Philadelphie.

Ač mají Lightning výtečného gólmana Andreje Vasilevského a brilantního technika Nikitu Kučerova, je na čase mluvit o Pointovi jako o jednom z horkých kandidátů na zisk Conn Smythe Trophy. Zapomeňte na dojmologii, data mluví jasně.

