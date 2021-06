Poker o Eichela. Kartami míchá operace krku, Buffalo bude vyčkávat a blafovat

Na nejprestižnějších pokerových turnajích bývají v banku miliony dolarů i zlaté náramky vykládané drahým kamením. Ve hře, kterou podle respektovaného novináře Elliotta Friedmana touží ovládnout buffalský generální manažer Kevyn Adams, jde o mnohem víc. Stále pravděpodobnější výměna americké superhvězdy Jacka Eichela může Buffalo posunout do netušených výšin, ale také prodloužit současnou trýzeň. Jak jsou momentálně rozdané karty?

12 týdnů určených na Eichelovu rehabilitaci je fuč.

Geniální centr má potíže s krční páteří a nadešla chvíle rozhodnout, co se bude dít dál. Sám Adams přiznal, že buffalský kapitán stojí o operaci, kterou dříve žádný hokejista nepodstoupil. Kluboví lékaři Sabres ovšem prý doporučují jiný postup.

Není jasné, zda se dvojce draftu z roku 2015 náhodou už nehoní hlavou myšlenky na zdravotní arbitráž. Ta by mohla přinést preferovanou variantu léčby. Ozývají se hlasy, že Adams rád přenechá Eichelovy trable s vyhřezlou ploténkou jinému generálnímu manažerovi.

Do éteru ovšem vypouští kouřovou clonu. Říká, že neplánuje Eichela vyměnit, že žádný takový krok nechystá. Friedman má pro to prosté vysvětlení: "Adams teď hraje poker." Potřebuje si připravit co nejlepší pozici pro vyjednávání s ostatními kluby.

A tahle karetní partie bude v jeho podání o blafování a vyčkávání. Obojí už, podle Friedmana, probíhá. O prvním už byla řeč. A to druhé? Adams ví, že s postupem času se mu ozve více a více zájemců a debaty s nimi postoupí dál.

Ideálně až do fáze, kdy se budou kluby v nabídkách přehazovat, aby Eichela získaly. "Potřebuje si vytvořit konkurenční trh," podotýká citovaný znalec hokejového zákulisí. Trejd by se pak měl uskutečnit nejpozději těsně před rozšiřovacím draftem (21. červenec).

Povede se Adamsovi vyšponovat Eichelovu cenu, kterou v tuto chvíli sráží nejasnosti kolem krční páteře? Hraje o hodně, o budoucnost Šavlí. V Buffalu mají za sebou 10 let bez play-off a stále čekají na premiérový zisk Stanley Cupu.

Od památného finále s Dallas Stars a sporného "no goalu" Bretta Hulla letos uplyne 22 let.

