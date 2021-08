Pokračovatel slavného hokejového rodu vyhlíží návrat. V kapse má i novou smlouvu

V juniorských kategoriích patřil mezi největší talenty švédského hokeje, avšak jeho rozvoj se v poslední době mírně zastavil. Na vině je především operace kolene, kvůli níž Alexander Nylander vynechal celou minulou sezonu. Černí Jestřábi s ním ale počítají i nadále, v klubu podepsal smlouvu na další rok.

Hokejista, který si v sezoně 2019/2020 připsal 26 kanadských bodů, si v příštím roce vydělá 874 tisíc dolarů. „Jeho rodokmen je všem dobře znám. Navíc u Alexe máme pocit, že je v jeho hře mnoho prostoru k dalšímu růstu. Může se stát opravdu výborným hráčem, v což samozřejmě věříme a doufáme,“ okomentoval obnovení spolupráce s Nylanderem generální manažer Blackhawks Stan Bowman.

Mladší bratr Williama Nylandera z Toronta a zároveň syn všem dobře známého bývalého hokejisty Michaela Nylandera nastoupil hned na třech juniorských šampionátech. V barvách Šavlí z Buffala debutoval už v roce 2017, kdy mu ještě nebylo ani dvacet let. Před sezonou 2019/2020 odešla osmička draftu 2016 do Chicaga, kde bodově ožila. Na uplynulý ročník by ale nejraději zapomněla.

Poslední utkání Nylander odehrál přesně před rokem, kdy Chicago zrovna nastupovalo do série 1. kola vyřazovacích bojů proti Vegas Golden Knights. Právě některý ze soubojů v play-off byl příčinou jeho dlouhé pauzy. „Abych byl upřímný, tak vlastně ani nevím, jak jsem se zranil. V koleni si nepamatuji žádný úder, měl jsem jen pár příznaků, při kterých jsem se ale cítil dobře. Už však na to nechci myslet. Jsem jedině rád, že se vracím zpět,“ řekl Nylander.

Podle všeho by tedy nic nemělo bránit tomu, aby se třiadvacetiletý útočník nepopral v předsezonním kempu o místo v sestavě Chicaga. „Rehabilitace šla skvěle. Nikdy jsem si ničím takovým neprošel, takže jsem nevěděl, do čeho jdu. Nicméně všechny cviky už dělám stejně jako předtím, takže mě to nikterak neomezuje,“ pronesl s úsměvem.

I přes nucenou pauzu ale počínání svých spoluhráčů na ledě sledoval: „Nemyslím si, že jsme měli špatnou sezonu, přestože jsme se do play-off neprobojovali. Určitě mě ale mrzelo, že jsem nemohl být na ledě a klukům pomoct. Nicméně teď jsou před námi nové výzvy a podle posílení mužstva před sezonou si troufám tvrdit, že budeme silní.“

Chicago by se chtělo co nejrychleji dostat zpět mezi nejlepší týmy soutěže, napovídá tomu i mohutné posílení. Za partu kouče Jeremyho Collitona budou nově nastupovat brankář Marc-André Fleury, bratři Seth a Caleb Jonesovi nebo útočníci Jujhar Khaira a Tyler Johnson. K nim musíme připočítat staré známé Patricka Kanea a Jonathana Toewse nebo vyhlášené kanonýry Alexe DeBrincata a Dominika Kubalíka.

Teď k nim znovu přibyde i švédský forvard. Jak se vůbec zdokonaloval v době regenerace? „Dlouhou pauzu jsem i trošku využil. I když jsem chodil o berlích, tak jsem se několikrát týdně potkával s trenéry. Právě oni mě upozorňovali, co do dalších sezon zlepšit. Absolvoval jsem i několik porad u videa, takže i všechno zlé je nakonec k něčemu dobré,“ uzavřel Nylander.

