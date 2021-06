Pomsta za loňský debakl? Víme, co od nich očekávat, říká Barry Trotz

Loni se zlobil a měl k tomu důvod. Družina Barryho Trotze vstoupila v minulé dohrávané sezóně do semifinále Stanley Cupu s Tampou potupnou porážkou 2:8. Trenér Isles ji připsal složitému cestování mezi bublinami. Nastoupit pouhý den po příletu nebylo podle jeho názoru fér.

Odpočatí Ostrované vstoupili letos do série se stejným soupeřem úplně jinak. V neděli přehráli v těsném duelu Blesky 2:1. A to přestože začínali na cizím území, v prakticky naplněné Amalie Areně. V sérii s obhájcem se tam ujali vedení 1:0.

„Myslím, že se dnes to víc podobalo zápasům číslo 2, 3, 4, 5 nebo 6 z loňska,“ připomněl Trotz statečný boj svých hráčů ve zbytku série, která nakonec dopadla 4:2 pro Tampu.

„Oba týmy jsou v podstatě na stejné úrovni jako minulý rok. Systémově třeba my jsme velmi podobní. K žádným velkým změnám myslím nedošlo ani na jedné straně. Nic, co bychom nečekali, což bylo v některých směrech dobré. Měli jsme povědomí, co od nich očekávat, i když jsme spolu půl roku nehráli. Pro nás každopádně dobrý začátek,“ dodal osmapadesátiletý matador Trotz.

Touha po úspěšné odvetě je na straně Ostrovanů obrovská. Pokud snad o sobě v určitých maličkostech pochybovali, po prvním utkání nemusí. Islanders se drželi systému, bojovali, byli odpovědní s pukem na holi, nenechali se ničím rozhodit.

Důležitý otevírací gól dal ve druhé třetině po domácí chybě v rozehrávce Matthew Barzal, jehož marně stíhal Jan Rutta. Pojistku přidal ve třetím dějství Ryan Pulock. Snížení v závěrečném tlaku sice přineslo drama, ale jen na poslední minutu.

„Dali gól, ale zůstali jsme klidní, nestresovali jsme se, dál jsme bojovali. Chlapi odvedli skvělou práci v blokování střel, byli tvrdí na puku, nic jim nedovolili,“ pochválil spoluhráče Pulock.

Série je současně duelem ruských brankářů Semjona Varlamova s Andrejem Vasilevským. Na každého mířilo mezi tyče 31 střel, Varlamov lapil o jednu navíc. Práci obou mužů v masce ocenil Barry Trotz, podle jehož názoru Vasilevskij nepustil jeho mužstvo do většího náskoku, ale stejně tak Varlamov zabránil několika důležitým šancím soupeře.

