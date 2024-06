Pomůžou zkušenosti Tarasenka se sedmým duelem k výhře Floridy?

Vítěz Stanley Cupu z roku 2019 Vladimir Tarasenko má další úspěch na dosah. Se svou Floridou se chystá na sedmý zápas finálové série proti Edmontonu. Útočník Panterů popsal, co bude před bitvou rozhodující.

Dvaatřicetiletý útočník slavil v roce 2019 Stanley Cup se St. Louis, šlo také o skvělou bitvu, která skončila sedmým zápasem. Nyní se útočník Floridy snaží předat svým spoluhráčům zkušenosti, aby mohli slavit zisk vytoužené trofeje.

„Musíme se držet plánu,“ vzkázal po posledním tréninku letošního ročníku Tarasenko. „Až bude vhozeno první vhazování, budete muset ovládat svoje nervy. Je to stejná hra, jakou jste hráli mnoho, mnoho let. Myslím, že kdo dokáže lépe ovládat své emoce, bude mít větší šanci.“

Pro Floridu by šlo o historický okamžik. Stanley Cup ve svém držení ještě nikdy Panteři neměli, navíc by jej získali v sezóně, kdy slaví třicet let své existence. Ale mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká hranice. Florida se může stát druhým týmem, který promarní vedení 3:0 ve finálové sérii. Naposledy se to stalo v roce 1942, kdy předvedlo velkolepý obrat Toronto proti Detroitu.

„Sedmý zápas, doma, jak bys mohl nebýt nabuzený? Je to naprosto neuvěřitelná příležitost. Takže ano, chcete si uvědomit nebo vzpomenout na některé dobré věci, které vám pomohly porazit tyto kluky dříve v sérii, ale snažím se na všechno zapomenout. Prostě tam jít a vyhrát jeden zápas. To je to, k čemu to směřuje,“ popsal jeden z tahounů Floridy Matthew Tkachuk.

Poslední tři duely byla Florida od vítězství na míle daleko. Čtvrtý duel prohrála 1:8, pátý 3:5 a šestý dokonce 1:5. To vše se však teď maže a rozhodne jediný duel. Tarasenko v roce 2019 promarnil s Blues vedení 3:2 v sérii, ale na sedmý zápas se výborně zkoncentrovali a přejeli Boston poměrem 4:1.

„Upřímně řečeno, před sedmým zápasem jsem spal lépe než před šestým. Myslím, že už od dětství, kdy jste hráli hokej, je jasné, že o sedmém zápase finále se vám zdá. Navíc v šestém zápase máte v hlavě spoustu možností, v sedmém je to jeden zápas a vy se na něj prostě musíte připravit,“ zavzpomínal Tarasenko.

Tarasenko jasně vytyčil cíle hráčů před posledním duelem. Zapomenout na to, co se stalo. Myslet na to, co je před týmem. Zapomenout na čísla, na statistiky, že domácí tým vyhrál sedmý zápas finále dvanáctkrát ze sedmnácti příležitostí.

„Stále máme další šanci vyhrát Stanley Cup. Musíme napravit, co je třeba, a nastoupit s pozitivním myšlením a věřit v každého hráče vedle sebe. Možná to zní dost jednoduše, ale je to tak, jak to je,“ připomenul Tarasenko.

Rozhodující duel je na programu již v noci z pondělka na úterý. Rozhodovat se bude v Amerant Bank Areně na Floridě.

