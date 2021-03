Pondělí nabídne devět zápasů. Čeká nás i bitva o Albertu!

Po slabší neděli přichází bohaté pondělí. Program na začátku týdne otevře už od devíti večer souboj mezi Tampou Bay a Nashvillem. Další čtyři zápasy se budou hrát už od půlnoci. Později pak uvidíme třeba bitvu o Albertu či návrat Vegas na domácí led.

21:00 Tampa Bay Lightning – Nashville Predators

První duel pondělního hracího dne se bude odehrávat v příjemném čase pro evropské diváky na ledě Tampy Bay. O víkendu dopadl souboj jednoznačně pro domácí, kteří svého soka přemohli díky šesti brankám. Prim hraje domácí prostředí, Bolts totiž doma prohráli zatím pouze jednou. Zato Predátoři by potřebovali nutně zabrat, z posledních sedmi zápasů vyhráli jediný.

00:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers

Zajímavý divizní souboj. Jezdci se po sérii proher oklepali a v sobotu porazili Boston 4:0. Kdyby dnes vyhráli, přiblížili by se Flyers na dva body a teoreticky by ještě mohli zabojovat o play off. Pomoci by jim mohl znovuzrozený brankář Kinkaid. Hosté navíc nemají vůbec dobrou formu, v posledních dvou zápasech dostali deset gólů a příliš bodů teď nezískávají. Souboj by také mohl ladit oku českého fanouška. Na straně domácích Chytil s Hájkem, u hostů stálice Voráček.

00:00 Florida Panthers – Chicago Blackhawks

Další z “odvetných“ zápasů. Oba týmy se naposledy potkaly o víkendu, bylo z toho jednoznačné vítězství domácích. Ti se vyhřívají nejen na sluníčku v Miami, ale také na předních příčkách divize. Zatím jsou třetí, čtvrté je právě Chicago s 33 body. V posledním zápase se dvěma góly blýskl domácí kapitán Barkov. Hostující Kane si připsal 41. bod v sezoně.

00:00 Pittsburgh Penguins – Boston Bruins

Veledůležité utkání pro Boston. Ten už letos několikrát ukázal, že se ze špatného zápasu dokáže oklepat, nicméně dnes to bude mít obzvlášť těžké. Po domácí prohře s Rangers, v níž nevstřelil ani jeden gól, totiž nastoupí proti rozjetým Penguins. Ti mají pět výher v řadě, díky kterým se v tabulce posunuli právě před Bruins.

00:00 Ottawa Senators – Vancouver Canucks

Ottawa má v zádech cenný skalp nejlepšího týmu divize Toronta. Zazářil v něm zejména záložní gólman Daccord, jenž vychytal svou první výhru v NHL. Do hlavního města přijedou zvedající se Canucks, kteří po bídném startu rázem pokukují po play off. Nejsou od něj daleko, avšak je potřeba brát v potaz, že mají odehráno nejvíc zápasů. Nic to však nemění na tom, že dnes jsou favority.

01:00 Buffalo Sabres – Washington Capitals

Prohloubí se ještě ostudná propast? Dost možná. Zatímco Sabres by se asi nezlobili, kdyby už nemuseli odehrát ani jeden zápas, Capitals bojují o čelo divize a v současnosti jsou v dobré formě. Mají čtyři výhry v řadě a dávají spoustu gólů. Pokud nedojde k podcenění, odevzdané Buffalo by nemělo být velkou překážkou.

01:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens

Montreal potřebuje bodovat. Po dvou prohrách v Calgary jim právě Flames pořádně zatápí. Canadiens mají na čtvrté příčce náskok jenom dva body a vypadá to, že první trojka jim pomalu odskakuje. V ní se nachází i Winnipeg, který si minulý týden odvezl z Toronta pět bodů ze šesti možných. Doma bude chtít potvrdit formu.

02:00 Calgary Flames – Edmonton Oilers

Další bitva o Albertu, letos v pořadí již pátá. Lépe jsou na tom Oilers, kteří zvítězili třikrát. I díky tomu se nachází na třetím místě divize, zatímco Calgary je zatím mimo play off. Tým kapitána Marka Giordana však pod novým trenérem Sutterem vyhrál oba zápasy a je jasné, že tvrdý kouč namotivuje svůj celek do derby dvakrát tolik. Klíčem bude udržet na uzdě nebezpečnou dvojici McDavid-Draisaitl, která vládne bodování NHL.

03:00 Vegas Golden Knights – San Jose Sharks

Vegas si budou chtít před dotírající Minnesotou pojistit první místo v divizi. Mají k tomu ideální příležitost, budou hrát proti předposlednímu celku divize. San Jose sice vyhrálo poslední tři zápasy, avšak dva byly proti mizerným Kačerům. Zato Rytíři mají na kontě dvě cenné venkovní výhry na ledě St. Louis. V obou dali navíc pět gólů.

Los Angeles Kings – St. Louis Blues

Pondělní zápas mezi Los Angeles a St. Louis byl odložen vzhledem ke špatnému počasí v Denveru, kde v neděli nastoupili ke svému utkání Králové. Náhradní termín duelu v losangelské domácí hale bude oznámen později.

