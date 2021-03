Pondělí nabídne šest duelů. Vegas útočí na sedmou výhru v řadě

Ve skvělé formě hrající Vegas odehrají v noci z pondělí na úterý těžký zápas na ledě Minnesoty, proti níž se pokusí vybojovat už svou sedmou výhru v řadě. V rámci stejné divize se zcela opačným problémem zabývají hráči San Jose, kteří naopak touží ukončit třízápasovou sérii porážek, ale narazí na silné St. Louis.

02:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights

Vegas jsou v posledních týdnech nezastavitelní. Šestkrát za sebou odcházeli z ledu jako vítězové a prodrali se do čela Západní divize.

Golden Knights totiž, byť v některých duelech nebyla jejich obrana úplně nejpevnější, prokázali ohromnou mentální sílu a vyrovnané bitvy dokázali v klíčových chvílích strhnout na svou stranu. Není náhodou, že z pěti duelů, při nichž museli Vegas letos do prodloužení, hned čtyřikrát dokázali vstřelit vítěznou branku a získat kýžený bod navíc.

A povedlo se jim to i na začátku března proti Minnesotě, která prohrála oba vzájemné duely s Vegas a jednou právě i po prodloužení. Wild přitom nehrají vůbec špatně, z posledních 10 zápasů vyhráli sedmkrát. Jenže z těchto tří porážek v tomto období byly dvě, jak již bylo zmíněno, s Vegas.

03:00 San Jose Sharks - St. Louis Blues

San Jose se krčí u dna Západní divize a s ohledem na počet zápasů patří k nejhůře bránícím týmům ligy. Kvůli bídné defenzivě se Sharks nedaří využít ani vcelku slušného útoku, který v průměru dává téměř tři branky na zápas.

To se ostatně projevilo i v posledním vzájemném utkání se St. Louis, které Sharks prohráli vysoko 6:7. Vstřelit šest branek by přitom mělo na výhru za normální situace stačit, jenže San Jose nestačilo ani to, že se čtyřikrát dostalo do vedení.

A tak je favoritem zápasu St. Louis, které má přitom neskutečně početnou marodku, na které vedle dlouhodobě zraněných Alexandera Steena, Scotta Perunoviche a Tylera Bozaka figuruje hned sedm hráčů včetně Sundqvista, Gunnarssona, Barbaševa, Parayka a Schwartze.

03:00 Edmonton Oilers - Ottawa Senators

Pokud jsme u San Jose mluvili o slabé obraně, tak ani Edmonton si nemůže se svými statistikami moc vyskakovat. Jenže oproti Sharks dokáží Oilers své soupeře přestřílet a patří k nejproduktivnějším týmům. I proto jsou v Severní divizi třetí a pro Ottawu, jež má vůbec nejhorší defenzivu ze všech týmů, bude těžkým oříškem.

Senators inkasovali už 105 branek (ve 27 zápasech) a proti týmu, za který řádí McDavid s Draisaitlem, se budou mít co otáčet, aby neschytali výprask. V posledních kláních sice hrozbu výprasku od Edmontonu zažehnali, ale i tak v únoru prohráli všechny čtyři vzájemné duely.

03:00 Colorado Avalanche - Arizona Coyotes

Colorado po dvou výhrách prohrálo poslední duel s Anaheimem těsně po prodloužení a touží se vrátit na vítěznou vlnu. Soupeře přitom k tomuto účelu mají ideálního. Arizonu v obou vzájemných duelech Laviny dokázaly porazit s celkovým skóre 9:4.

Jenže se zdá, že Coloradu bude nadále scházet Nathan MacKinnon, který je hlavním tvůrcem hry v týmu (o čemž ostatně svědčí i jeho 17 asistencí). A Arizona, která má marodku prázdnou (což je v této sezoně sám o sobě zajímavý úkaz), od střetnutí s Coloradem dokázala vyhrát dva ze tří odehraných duelů.

04:00 Vancouver Canucks - Montreal Canadiens

Vancouver, který je v Severní divizi předposlední, chytl v soubojích se silným Torontem velmi dobrou formu, připsal si dvě cenné výhry a nyní bude chtít znovu nabyté sebevědomí prodat i v duelu s Montrealem.

Canadiens se v posledních týdnech herně trápili a dokonce vyhodili trenéra. Tato změna nejspíš Montrealu prospěla, protože v březnu ze tří zápasů kanadský tým vydoloval pět bodů. A pomoci by Canadiens mohla i pravděpodobná absence Eliase Petterssona, který se po vlažném vstupu do sezony začal herně zvedat.

04:00 Anaheim Ducks - Los Angeles Kings

Ducks ukončili v posledním utkání devítizápasovou šňůru porážek, když v prodloužení zdolali Colorado, a díky tomu se odpoutali z posledního místa Západní divize. A nutně potřebují na své vítězství navázat, jelikož i přes výhru se stále nachází v hluboké krizi.

Ještě loni by přitom platilo, že proti Los Angeles by měli k nakopnutí ideální příležitost. Jenže zatímco Anaheim nadále předvádí chabé výkony, Los Angeles, které mělo být také jedním z otloukánků divize, hraje velmi dobře. A dokonce má na dosah pozice v elitní čtyřce své skupiny.

