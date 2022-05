Poplach! Olejářům znovu protéká play off mezi prsty

Po čtvrtém zápase s LA se Connor McDavid fotil s pětiletým Benem Stelterem, který trpí rakovinou. Novináři si kladou otázku, zda mu snad nesliboval vítězství v pátém duelu.

„Ne, to ne,“ ujišťoval McDavid, že Messierova příkladu nenásledoval. „Ani jsme se nezbytně nebavili o hokeji. Ben byl s rodinou v Disneylandu, jen jsme se chtěli ujistit, že se má dobře.“

Chlapec si nepochybně užil spoustu legrace. McDavid a spol. měli po pátém utkání k úsměvům daleko. Špatný začátek nakonec Oilers dotáhli, když srovnali na 4:4 necelých pět minut před koncem. V prodloužení ale brzo padli.

Rozhodující brance přihlížel právě McDavid, jinak se třemi body (1+2) jeden z hrdinů zápasu. Kapitán Oilers byl dokonce u všech čtyř branek, u gólu Draisaitla na 4:3 zavážel puk a nahrával, asistence mu nebyla přiznána kvůli teči protihráče.

Hlavní hvězdou večera se tak stal Adrian Kempe, autor 35 branek ze základní části. V play off dosud střelecky němý, udeřil rovnou dvakrát. Vítěznou trefu zajistil po 72 vteřinách prodloužení.

„Porážka ve čtvrtek v LA a je z toho další kolosální výpadek v prvním kole,“ děsí se už teď list Edmonton Journal.

„Dali jsme dnes čtyři góly, to by mělo být v play off dost. Zjevně není. Musíme udržet puk od naší brány,“ rozčiloval se Connor McDavid.

Prodloužení odstartoval Edmonton s neobvyklou obrannou dvojící Duncan Keith – Brett Kulak, která nedokázala Kempeho zastavit. „Byl to pokus, který nám měl pomoct. Už ve druhé a třetí třetině jsme hledali správné složení, ale nefungovalo to,“ krčil rameny trenér Jay Woodcroft.

Také Leona Draisaitla štvalo pět inkasovaných gólů. „Odpověď leží v šatně. Musíme do toho jít víc tvrdě. Víc bruslit. Neměli jsme to několik poslední zápasů, určitě ne všechny,“ řekl Němec.

Série nepostrádá dramatický průběh. Vkročilo do ní vítězně Los Angeles, pak dvakrát udeřil Edmonton. Obě výhry byly jasné 6:0 a 8:2. Kings se ale dokázali vrátit a po výhrách 4:0 a 5:2 mají první mečbol. Pokud si chtějí Oilers prodloužit sezónu, nečeká je vůbec snadná práce.

