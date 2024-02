Pořád jsem to měl v hlavě, konečně je hotovo, ulevil si Lindholm po výměně

Elias Lindholm věděl, že bude z Calgary vyměněn, a to v podstatě od začátku sezony. Celkem pochopitelně to tak měl v hlavě, tudíž se nelze divit jeho velké úlevě, když se trejd opravdu uskutečnil. Byť to zjistil trochu neortodoxně.

"V polovině letu z dovolené jsem nějakým způsobem získal signál a viděl jsem vlnu zpráv a telefonátů," řekl Lindholm. "Vyměnili mě v průběhu cesty zpět do Calgary, tak jsem se v noci jen sbalil a vyrazil jsem na All-Star. Bylo to trochu stresující balení. Ale já jsem docela pohodář."

Lindholm, který se po této sezoně může stát volným hráčem, se připojí ke Canuckskteří společně s Bostonem vládnou lize.

"Měl jsem to v hlavě už dlouho, takže jsem docela rád, že už je to za mnou a já budu mít nový začátek a půjdu do opravdu dobrého týmu," ulevil si Lindholm. "Doufám, že budeme pokračovat v tom, co od začátku ročníku započali."

Lindholm nasbíral v této sezoně 32 bodů (9 gólů a 23 asistencí) ve 49 zápasech. Je to také jeho druhá výměna v NHL. Hurricanes ho v červnu 2018 vyměnili do Calgary jako součást transakce, v rámci které do Caroliny zamířil obránce Dougie Hamilton.

Lindholm si vytvořil karierní maximum v sezoně 2021/22, když hrál ve formaci s výborně hrajícími Matthewem Tkachukem a Johnnym Gaudreauem.

Něco podobného ho teď čeká v Canucks, jelikož ať už si stoupne do prvního nebo druhého útoku, bude kolem sebe mít vynikající spoluhráče, kteří hrají v životních formách.

Lindholm však řekl, že se soustředí jen na to, aby zapadl do sestavy Vancouveru a nesnažil se dělat nic mimořádného, ať už bude hrát ve formaci s Petterssonem, Millerem nebo Boeserem.

„Canucks mají spoustu elitních hráčů. Doufejme, že mi to bude vyhovovat,“ zakončil.

