Pořád stejná písnička. Od gólmanů potřebujeme víc, říká lodivod Devils

Sheldon Keefe by dle svých slov rád viděl lepší výkony brankářů New Jersey Devils. Není se co divit, po nadějném začátku zapisují Devils špatné výsledky. A právě množství branek, které inkasují, je do očí bijící. Poslední čtyři zápasy – 23 obdržených gólů!

„Nejsou dost dobří. Myslím, že je fér to tak říct,“ prohlásil hlavní trenér na konto obou gólmanů. „Ale oni to vědí. Jsou to zkušení hráči a tvrdě na sobě pracují.“

Brankářský post byl pro New Jersey největší slabinou v minulé sezoně, a tak generální manažer Tom Fitzgerald v létě přivedl Jacoba Markströma z Calgary Flames.

Devils tak získali jedno z nejlepších brankářských dvojic v lize. Náhradník Jake Allen totiž po jarním příchodu do organizace předváděl dobré výkony s bilancí 6-6-1 a úspěšností zákroků 90 %.

Oba brankáři zahájili novou sezonu dobře: Markström si připsal úspěšnost 91,8 % a tři výhry v prvních pěti zápasech, zatímco Allen v obou svých zápasech zvítězil a dosáhl skvělé úspěšnosti 97,4 %.

V posledních zápasech se ale obrana Devils začala rozpadat, o inkasovaných gólech již byla řeč. Jejich úspěšnost zákroků při hře pět na pět spadla na 83,3 %, což je 31. místo v lize.

New Jersey odehrálo velmi dobrý zápas proti Detroitu, přestřílelo Red Wings 40:20 a i dle pokročilých statistik se jednalo o povedené utkání, jenže na konci zápasu svítila na kostce prohra 3:5.

Keefe si tedy myslí, že tým by mohl svým brankářům více pomoci. „Musíme před nimi hrát lépe a důsledněji,“ řekl. „Někdy to zvládáme, ale pokud se podíváme na celou sezonu, určitě jsou věci, které můžeme udělat, aby měli kluci v bráně větší pomoc.“

Kouč také ujistil, že se na všem tvrdě pracuje. „Tým opravdu chce být lepší. Chtějí tu budovat něco velkého, ale zároveň ukazujeme, že tam ještě nejsme. Musíme se nadále zlepšovat jako tým.“

Share on Google+