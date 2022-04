Pořádná komplikace. Carolina se bojí o jedničku

Pro mnohé překvapení sezony. Jen málokdo čekal, že se po letním přesunu z Toronta stane Frederik Andersen klíčovou osobou Caroliny. Ale stalo se, a tak je nyní jeho zranění o to nepříjemnější. Přichází totiž nejhorší možný čas.

Oficiální informace ze soboty, kdy se zranění přihodilo, zní, že Andersen je zraněn ve spodní části těla a chybět bude minimálně týden.

Gólman už prošel magnetickou rezonancí, její výsledky však publikovány nebyly. Zatím se ale ani neobjevil na ledě, dle informací ze zámoří zvládá pouze cviky mimo led. V Carolině doufají, že stihne začátek play off, nicméně jistota to rozhodně není.

„Trápí nás to. Hodně,“ přiznal trenér Hurricanes Rob Brind’Amour. „Brankáři jsou nejdůležitější součást týmu, takže je to velká komplikace. Musíme tomu dát čas.“

Bez nadsázky lze říct, že Andersen bojoval o Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana sezony. Má šestý nejvyšší počet výher, je druhý, co se týče průměru obdržených branek na zápas, a má čtyři čistá konta. Hlavně ale působil klidným dojmem, hráči před ním mu věřili.

Hurricanes však nyní musí přetočit list. Alespoň prozatím. Branka bude nějakou dobu patřit Finovi Anttimu Raantovi.

I on má za sebou solidní sezonu. Úspěšnost zákroků má těsně nad 91 procenty, kromě toho vychytal hned třináct výher. „Odvedl pro nás spoustu práce,“ chválil svého svěřence Paul Schonfelder, trenér gólmanův Canes. „Odchytal velké zápasy. Porazil Colorado či St. Louis. Není to tak, že by dostával slabší týmy.“

Teď na něj bude mnohem větší tlak, se kterým v létě, kdy se Carolině upsal, možná ani nepočítal.

