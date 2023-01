Pořádný šok! Vrána na listině nechtěných

Tak to je pořádná pecka! Už to vypadalo, že se český útočník Jakub Vrána dostal z nejhoršího. Blížil se jeho návrat z farmy zpět mezi elitu. Jenže přišel další zádrhel. Detroit ho totiž umístil na listinu nechtěných.

Ještě včera přitom vyšly zprávy, že si Vrána pobyt na farmě v Grand Rapids, kam zamířil, aby získal herní praxi, o týden prodlouží.

„Využije celé dva týdny, které tam může strávit,“ říkal trenér Derek Lalonde. „V posledním zápase už se cítil dobře, tak mu ještě další tři dopřejeme.“

Vrána potřeboval hrát, z asistenčního programu NHLPA totiž vyšel na začátku prosince. Dávalo smysl, že ho Detroit nechtěl hned vodit do hluboké vody NHL, rozkoukání se v AHL dávalo smysl.

Jenže Detroit v úterý podvečer našeho času umístil českého útočníka na waiver listinu. Co to znamená? Vránu si může stáhnout kterýkoliv tým k sobě, a to aniž by musel Detroitu dávat žádnou protihodnotu.

Šestadvacetiletý borec bude na této listině do středy dvou hodin odpoledne amerického času (východní pobřeží). Pokud si ho nikdo nevezme, zamíří na farmu.

Vrána má platný kontrkat ještě pro sezonu 2023/24 s ročním platem 5,35 milionů dolarů.

