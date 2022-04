Porcelánová trofej. O bývalou Vezinu se podělí pochroumaní Hurikáni

Víte, z čeho je vyrobená William M. Jennings Trophy? No přece z porcelánu! To aby pasovala k čerstvým vítězům Anttimu Raantovi s Frederikem Andersenem. Pro někoho nejapný žert, pro jiného trefná glosa. Oba seveřani jsou totiž momentálně na marodce a reálně hrozí, že Carolina půjde do play-off bez nich. Bez nových držitelů ceny, která se uděluje podle obdobných kritérií jako do začátku osmdesátých let přece jen slavnější Vezina.

Přijít na novou adresu a rovnou se svými betony, lapačkou a vyrážečkou postarat o to, že mančaft inkasuje nejméně branek v celé NHL?

Je to parádní úspěch, ne že.

A také málokdo vídaný, vždyť se to přihodilo teprve poosmé v dějinách zámořské profiligy. Andersen s Raantou se zařadili po bok Briana Haywarda po příchodu do Montrealu, Mikea Dunhama (New Jersey), Romana Turka (St. Louis). Roberta Esche (Philadelphia), Niklase Bäckströma (Minnesota), Briana Elliota (St. Louis) a Robina Lehnera (NY Islanders).

Svým způsobem se ovšem počin dánského čahouna a finského sympaťáka vymyká, vytvořili spolu zbrusu nový tandem a rovnou společnými silami „zabetonovali“ klec. Je to přece jen větší kumšt, než když Dunham „jen“ doplnil fenomenálního Martina Brodeura, případně Esche výtečného Romana Čechmánka.

Generální manažer Don Waddell zkrátka ukázal náramný cit pro výběr maskovaných mužů, když „na zelené louce“ postavil tak schopné duo. Nejschopnější v klubové historii Canes, protože Jenningsova trofej putuje do Severní Karolíny vůbec poprvé. Zároveň ale věděl, že jde do rizika, Raanta s Andersenem trpí na zranění.

Teď –⁠ těsně před play-off –⁠ se to ukázalo, nicméně zkušený pár zvládl do té doby odchytat 79 (!) zápasů, což je nejspíš porce, kterou od Andersena s Raantou očekával málokdo. Žel načasování jejich zranění je takové, že označení „spiknutí hokejových bohů“ je vskutku přiléhavé. Někdo může namítnout, že kdo s čím zachází, tím také schází.

Zpátky ovšem k výkonu, co zaslouží aplaus.

Hurikáni díky své gólmanské dvojici dostali jen 200 branek, přičemž Andersen se brilantní hrou zařadil mezi kandidáty na Vezinovu cenu, když během 52 duelů vyšrouboval úspěšnost zákroků na 92,2 procenta. Raanta kryl 91,2 procent střel v 28 partiích.

Zatímco Raanta se dočkal premiérové trofeje v NHL, Andersen už na slavnotním galavečeru pózoval. William M. Jennings Trophy vyhrál před pěti lety v Anaheimu, se dvěma zisky se teď může měřit třeba s Turkem, Jaroslavem Halákem nebo Jonathanem Quickem. Podobně jako Turek, Halák nebo třeba Dominik Hašek s Edem Belfourem navrch uspěl se dvěma různými kluby.

„Zavřít to vzadu“ zkrátka umí, teď už jen, kdyby s Raantou nebyli jako z porcelánu.

