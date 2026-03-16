Pošesté! McDavid se odpoutal od Jágra a stojí po boku Howea a Lemieuxe

16. dubna 11:30Jiří Lacina
Pokud patříte k fanouškům, jež nemilují ruské hokejisty (není jich málo), muselo se vám dnes ráno ulevit. Nikita Kučerov v posledním zápase sezóny nebodoval a o vítězi prestižního kanadského bodování je tak jasno. Art Ross Trophy získá znovu Connor McDavid.
Vrací se na trůn po dvojím kralování právě Nikity Kučerova.
Loni Nathan MacKinnon Rusovi všechno usnadnil. Tři utkání před koncem základní části se šetřil pro play off. Connor McDavid nabral zápasové manko, v bodování měl odstup. Pořád ale bojoval o kulatou stovku. Klidně vynechal předposlední zápas. V posledním ji pak přeci jen dorazil.
V Coloradu už avizovali, že opory v posledním utkání, v úterý hraje Colorado se Seattlem, budou nejspíš před play off odpočívat. Klid si může nyní dopřát také McDavid. Kučerov před boji o Stanley Cup volno nežádal. Jednadvacet odehraných minut proti Rangers svědčí o tom, že bral souboj o Art Ross Trophy do poslední chvíle vážně.
Výsledek je nicméně jasný. McDavidovi zůstal na čele produktivity čtyřbodový náskok a v devětadvaceti letech získá svou šestou Art Ross Trophy v kariéře (předešlé 2017, 18, 21, 22, 23).
Odpoutává se tím od Jaromíra Jágra (5) a řadí se po bok Gordieho Howea a Maria Lemieuxe (oba 6). Lepší už je jen desetinásobný šampión produktivity Wayne Gretzky.
Současný kanadský fenomén také podeváté v kariéře překonal hranici 100 bodů. Vyjma dvou sezón, kdy se vážněji zranil, udělal stovku pokaždé. Nejcennější je tento zápis zřejmě z ročníku 2020-21, který měl kvůli covidu jen 56 zápasů. McDavid na této zkrácené ploše vyhrál s náskokem 21 bodů.
Zbývá to poslední – získat kolektivní trofej.
Zatím se mu lepí na paty smůla. Loni i předloni prohrál McDavid finále Stanley Cupu. Letos přidal nezdar ve finále olympiády.