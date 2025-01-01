Posila do brankoviště. Do Columbusu přichází Ivan Fedotov

15. září 13:00Vladimír Vykoukal
Po odchodu ruského brankáře Daniila Tarasova na Floridu přivádí Columbus jako náhradu jeho krajana. Z Philadelphie získal osmadvacetiletého gólmana Ivana Fedotova. Opačným směrem na oplátku putuje výběr v šestém kole příštího draftu.
Fedotov v mládí platil za velký brankářský talent, svou pověst ovšem zatím úplně nedokázal naplnit. V NHL zatím nastupoval jen v dresu Philadelphie, která ho v roce 2015 draftovala v sedmém kole. V jejím dresu odchytal 29 utkání s úspěšností zákroků pod 90 %. Vyčnívá ale svými parametry, měří totiž přes dva metry a váží skoro sto kilogramů.
Dá se předpokládat, že Fedotov začne sezónu na farmě v Clevelandu. Branku Columbusu bude strážit Elvis Merzlikins a Jet Greaves, který si svými výkony pomalu začíná říkat o pozici jedničky. S ohledem na zdravotní minulost Merzlikinse je ovšem velmi pravděpodobné, že Fedotov svou šanci v prvním týmu dostane.
„Ivan je vysoký, ale na své parametry i velmi pohyblivý. Nám dodá větší hloubku na brankářské pozici, což pro nás letos bylo prioritou. Jsme rádi, že se nám tuto výměnu podařilo uskutečnit,” komentoval příchod ruského gólmana generální manažer Columbusu Don Waddell.
Fedotov vstupuje do posledního roku svého dvouletého kontraktu, díky němuž si ročně přijde na 3,275 milionu dolarů. Vzhledem k jeho zmíněným nestabilním výkonům se tedy jedná o dost vysoký kontrakt, Columbus má ale hodně prostoru pod platovým stropem a může si ho tedy dovolit. Po skončení sezony se Fedotov nechráněným volným hráčem. Uspěje ruský brankář u Blue Jackets?
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.