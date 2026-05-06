Posila, která donutí Ovečkina zůstat? Washington ulovil hvězdu St. Louis

24. června 10:30David Zlomek
Vedení Washingtonu Capitals zkompletovali vytoužené posílení elitní šestky útoku. Ze St. Louis Blues přivádí křídelníka Jordana Kyroua, za kterého obětovali útočníka Connora McMichaela, švédského prospekta Miltona Gastrina a 16. volbu v letošním draftu. O Kyrouově odchodu z týmu Blues, který potřetí za poslední čtyři roky nepostoupil do play-off, se spekulovalo už delší dobu.
Ačkoliv Kyrou v uplynulé sezoně zaznamenal bodový propad ze 70 na 46 bodů (18+28) a zaostal za svými dřívějšími standardy, experti i analytické modely hovoří o jeho obrovském přínosu, při hře pět na pět byl jednoznačně nejlepším hráčem St. Louis.
„Jsme nadšeni, že můžeme Jordana přivítat. Je to výjimečně talentovaný a dynamický ofenzivní hráč, který bude mít na náš klub okamžitý dopad. Ve 28 letech vstupuje do nejlepších let své kariéry a věříme, že je pro náš tým ideální volbou pro současnost i budoucnost,“ je rád generální manažer Capitals Chris Patrick.
Zatímco Washington i po tomto trejdu disponuje pod platovým stropem luxusní částkou přes 23,2 milionu dolarů a nadále drží 18. volbu v letošním draftu, v St. Louis mohou slavit učebnicový „win-win“ obchod, kterým dokonale využili situace na trhu. Connor McMichael, jenž loni nasbíral na chlup stejných 46 bodů (14+32) jako Kyrou a 1. července se stane chráněným volným hráčem po vypršení dvouleté překlenovací smlouvy na 2,1 milionu dolarů, by měl okamžitě zapadnout do elitní šestky Blues.
St. Louis navíc získalo nesmírně zajímavého mladíka Miltona Gastrina. Loňská volba z druhého kola strávila většinu sezony ve druhé švédské lize v dresu MoDo a na jaře už stihla debutovat v play-off AHL za Hershey Bears. Tou největší výhrou pro budoucnost Blues je ovšem zisk 16. volby. St. Louis tak bude v letošním nabitém prvním kole draftu vybírat neuvěřitelně hned čtyřikrát, což může celou organizaci zabezpečit na dlouhé roky dopředu.