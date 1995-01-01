Posila podepsána! Predators si pojistili novou hračku z Dallasu

5. července 9:30David Zlomek
Generální manažer Nashvillu Predators Chris MacFarland dotáhl do úspěšného konce jeden ze svých nejvýraznějších letních tahů. Útočník Mavrik Bourque, jehož práva klub získal před několika dny z Dallasu, podepsal s Predators šestiletý kontrakt v celkové hodnotě 33 milionů dolarů a spojil svou budoucnost s organizací až do roku 2032.
Čtyřiadvacetiletý útočník si v průměru přijde na 5,5 milionu dolarů ročně, přičemž smlouva neobsahuje žádné podpisové bonusy ani klauzule o nevyměnitelnosti. Pro Nashville jde navíc o taktické vítězství a ukázku chytrého managementu.
MacFarland získal práva na tohoto chráněného volného hráče společně s obráncem Iljou Ljabuškinem od platovým stropem zmáčknutého Dallasu výměnou za volby ve druhém (2027) a třetím kole (2028) draftu. Kdyby se Predators pokusili Bourquea získat prostřednictvím agresivní „offer sheet“, stálo by je to volbu v prvním a třetím kole. Klub tak ušetřil cenný výběr v prvním kole a s novou smlouvou získal vynikající nákladovou jistotu do budoucna.
Bourque, kterého Dallas draftoval v roce 2020 z celkové 30. pozice, naplno prorazil do NHL před pár měsíci. Ve svém druhém kompletním ročníku zaznamenal 20 gólů a celkem 41 bodů v 81 zápasech, přičemž strávil spoustu času na křídle elitní formace Stars po boku Jasona Robertsona a Wyatta Johnstona.
Jeho ofenzivní potenciál je obrovský. V sezoně 2023/24 byl dokonce vyhlášen nejužitečnějším hráčem farmářské AHL, když v dresu Texas Stars nasbíral 77 bodů v 71 utkáních a Predators věří, že s očekávaným místem ve druhé přesilovkové formaci se to promítne i v NHL.
Co však Bourqueovi už teď nelze upřít, je jeho vynikající defenzivní přínos a vliv na hru. Během posledních dvou let s ním na ledě výrazně rostla úspěšnost držení puku celého týmu, a to navzdory tomu, že méně než polovina jeho střídání začínala v útočném pásmu.
Tento podpis je jen dalším dílkem do letní přestavby ofenzivy. MacFarland přes léto přivedl kromě Bourquea i útočníky Rosse Coltona, Jacka Druryho, Alexe Kerfoota, Adama Edstroma či Nilse Höglandera. Nashville, kterému po tomto podpisu zbývá zhruba 8,25 milionu dolarů pod platovým stropem, je tak na novou sezonu připraven s přebudovanou a nesmírně dravou útočnou vozbou.