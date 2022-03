Posily z NHL na MS? Letka z Detroitu má zájem, Voráček s otazníkem

Generální manažer Petr Nedvěd koncem března odletí na inspekční cestu do zámoří. Už teď ale obvolal několik možných posil z NHL pro mistrovství světa.

„Už jsem nějaké hovory měl," přiznal Nedvěd na páteční tiskové konferenci. „Bavil jsem se s klukama z Detroitu. Dostal jsem příjemnou odpověď, že všichni tři chtějí reprezentovat," těší Nedvěda.

Nejlepší český ofenzivní obránce současnosti Filip Hronek si zahrál už na předešlých třech mistrovstvích světa, loni v Rize se potkal i s kanonýry Jakubem Vránou a Filipem Zadinou.

V květnu by si mohli zahrát také v Tampere. Zadina by do Finska rád přiletěl i přesto, že mu po sezoně s Red Wings končí nováčkovská smlouva.

Ohledně Vrány bude pochopitelně záležet i na tom, zda ho na turnaj po operaci ramene a dlouhé rekonvalescenci pustí vedení Detroitu.

Nedvěd už mluvil také s veteránem Jakubem Voráčkem z Columbusu. „Říkal mi, že je teď extrémně vytížený a že je malinko unavený," prozrazuje Nedvěd.

„Domluvili jsme se, že se uvidíme koncem března v New Yorku. Doufám, že bude mít trošku víc energie a že bude v trošku lepším rozpoložení," dodává Nedvěd.

Voráček i ve 32 letech stále patří k nejlepším tvůrcům hry v NHL, letos se v 56 duelech blýskl hned 40 asistencemi. „Pro nás je Vory takový stavební kámen. Byl bych hrozně rád, kdyby přijel. Jiného podobného lídra nemáme. To je realita," tvrdí Nedvěd.

Nedvěd má na konci března v plánu vidět právě utkání Columbusu a Detroitu. „Povedu i debaty s Pavlem Zachou a podobně," uvedl Nedvěd. „Jsou tam hráči, u kterých už je jasné, že do play off nepůjdou. Samozřejmě do toho ještě může promluvit uzávěrka přestupů. Ta může změnit plány."

