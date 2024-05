Poslední bitva přichází. Dallas věří v kouzlo trenéra, Vegas zvažuje gólmana

Zatímco v neděli večer odstartuje už dokonce druhé kolo letošního play-off, stále zbývá odtajnit poslední tým, který projde sítem úvodní rundy. V noci na pondělí se v Dallasu naposledy střetnou Hvězdy s Rytíři. Oba týmy si věří a nehodlají končit sezonu. Postoupit však může jen jeden.

Série je to jako na houpačce. Vegas zahájilo boje prvního kola dvěma výhrami na ledě Dallasu a ujalo se vedení 2:0. Pak ale přišla tři vítězství Dallasu a obrat v sérii. Vše nasvědčovalo tomu, že zastavit rozjetého soupeře bude nemožné, Rytířům se to ale povedlo a na svém ledě dokonce Stars vynulovali. Zásluhou skvělého výkonu brankáře Adina Hilla si vynutili rozhodující sedmý zápas.

Právě Hill by mohl být ústřední postavou hry Vegas i v posledním utkání úvodního kola. Zkušený gólman nahradil v brankovišti Logana Thompsona v pátém utkání, v němž ale Vegas prohrálo 2:3. Přesto dostal další příležitost v šestém zápase a s 23 zákroky vychytal vítězství 2:0.

„Adinovi se už povedlo vynulovat Dallas několikrát, tak co znovu, Hilly?“ byl při posledním tréninku dobře naladěn trenér Vegas Bruce Cassidy, jenž připomněl, že v minulé sezoně v play-off dokázal Hill vychytat proti Dallasu dvě nuly a další přidal letos v šestém utkání. „Jsem si jistý, že si na něj chystají nějaký plán,“ přemítal o taktice soupeře.

I kvůli tomu ještě Cassidy nevěděl, koho nasadí. A jisté to nebylo ani v době psaní tohoto článku. Byť vše nasvědčuje tomu, že do brány nastoupí Hill, na poslední chvíli může padnout volba na Thompsona. Ostatně, v průběhu celé sezony se brankáři ve Vegas prostřídávají, pokud jsou oba zdraví.

Cassidy si je zároveň plně vědom toho, že právě post brankáře může rozhodnout o postupujícím týmu, žádnou divokou přestřelku totiž neočekává. „Bez dobrého brankáře nepostoupíte. Myslím, že na obou stranách je vidět kvalita. Vůbec se nestalo, že by brankáři špatně zachytali. Je to série, ve které právě oni diktují hodně výsledků,“ dodal.

Neporazitelnost v sedmých zápasech

Dobrý výkon brankáře bude pochopitelně potřebovat také Dallas. Ačkoliv Stars mají ještě jednoho žolíka v rukávu, možná trochu netradičního. Je jím trenér Pete DeBoer, což je muž, jenž ještě nikdy neprohrál rozhodující sedmý zápas. Podle oficiálních statistik NHL má v sedmých zápasech bilanci 7-0.

Fanoušci Dallasu tak věří, že jeho kouzlo nepomine a do dalšího kola proniknou právě jejich miláčci. „Přál bych si, aby to bylo tak jednoduché,“ krotil vášně trenér DeBoer po sobotním tréninku. „Přál bych si, aby to byla jen předzápasová řeč, kterou bych mohl pokaždé odříkat a zaručit výhru. Každý sedmý zápas je jiný, stejně jako ten zítřejší,“ připustil.

Ani on ještě nechce jet na dovolenou a rád by se Stars bojoval dál o Stanley Cup. Ví však, že obhájci loňského titulu mají spoustu zkušeností z náročných a vyhecovaných soubojů o všechno. I proto je rád, že se rozhodující zápas bude hrát v Texasu před domácím publikem, které pomůže jeho svěřence vyhecovat. Přestože jinak zastává názor, že prostředí až tolik nerozhoduje.

„Za nic na světě bych nevyměnil zápas venku za zápas doma v American Airlines Center. Říkal jsem celou dobu, že výhoda domácího ledu není důležitá až do sedmého zápasu, a pak si myslím, že důležitá naopak je. To domácí publikum vás může opravdu povzbudit, alespoň podle mých zkušeností,“ upozornil.

A co tedy bude klíčové pro úspěch Dallasu?

„Proti tomuto týmu jsme odehráli šest zápasů. Myslím, že víme, co funguje, kdy to fungovalo a kdy ne. Oni vědí to samé o nás. Jde o to, který tým se dokáže nejdéle držet své taktiky, nevybočí z plánu a neztratí trpělivost. Budou potřeba nějaké odrazy na dorážku, dobrý výkon brankáře. A samozřejmě je potřeba, aby fungovaly speciální formace,“ řekl k důležitosti formací na přesilovky a oslabení.

„Všechno to závisí na jednom večeru. Myslím, že nikoho nepřekvapí, že zrovna tyto dva týmy dospěly do rozhodujícího zápasu. Tak to asi mělo skončit,“ dodal zamyšleně.

Bitva o poslední místečko ve druhém kole play-off začne v půl druhé v noci z neděle na pondělí.

Share on Google+