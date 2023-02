Poslední díl do skládačky? Boston chce obránce

Boston bez debat patří mezi největší favority na zisk Stanley Cupu. Východní konference je sice velmi náročná, Bruins však vypadají, že jsou připraveni i na ty nejtěžší zápasy. Nesmí ale zaspat. Konkurence bude velká a zbytek týmů bude posilovat. Medvědi žádný velký přestup nechystají, jednu oblast si přesto chtějí pojistit.

Bruins by totiž moc rádi přivedli jednoho obránce na rozšíření kádru. Ne však obchodovat jen pro dobrý pocit, ale za cílem získat obránce, který je zkušený, prověřený a má svou kvalitu.

Éterem sice létají jména jako Jakob Chychrun či Vladislav Gavrikov, to se ale Bostonu netýká.

Bruins si totiž dle všeho vyhlédli posilu jinde, a sice ve Vancouveru. Má jít o Lukea Schenna, jehož parametry obecně vyhovují každému zájemci.

Schenn je defenzivní specialista, jenž se vyznačuje tvrdou hrou. Nemá problém s oslabením, ve kterém tráví spoustu času, navíc zblokuje kvanta střel. Do útoku to sice moc není, nicméně musíme brát v potaz, že s ofenzivou Bruins problém opravdu nemají. Nezanedbatelným faktem je i to, že dvakrát vyhrál Stanley Cup s Tampou Bay.

„Bruins už Vancouver ohledně Schenna kontaktoval,“ napsal například už v půlce ledna novinář Pierre LeBrun.

Dalším důležitým faktorem je jeho smlouva. Ta končí už v létě, navíc jeho letošní plat činí až směšných 850 tisíc dolarů.

S blížící se uzávěrkou přestupů se tak kola spekulací začínají roztáčet naplno. „Návrat do Tampy Bay už je mimo, v boji o Schenna zůstává Calgary a Boston. Cenovka je jasná: výběr ve třetím kole draftu a ještě něco navíc,“ informuje David Pagnotta.

Mít dobré beky v zásobě je v play off nesmírně důležité. Bruins si nemohou dovolit, aby jejich snahu o zisk Poháru zmařilo jedno nešťastné zranění obránce, a proto je velmi důležité, aby před uzávěrkou doplnili kádr o zkušeného obránce. Schenn se nabízí jako ideální řešení.

