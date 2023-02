Poslední Dubasův tah? Míří na Kanea i Meiera

Bez nadsázky se dá říci, že se možná jedná o poslední měsíce Kylea Dubase ve funkci generálního manažera Toronta. Pokud totiž přijde další neúspěch v play off, dá se očekávat odchod jeho i celého vedení. I proto míří šéf Maple Leafs na ta největší jména.

Dlouho se zdálo, že největší posilou bude někdo do obrany. Zájem o obránce Arizony Jakoba Chychruna sice dlouho přetrvával, nicméně požadavky Coyotes se nakonec staly neúnosné, a tak dal od výměny Dubas ruce pryč.

Dubasovi tak zbývá jediné – prásknout do toho v ofenzivě. A dle informací ze zámoří nechce šéf Maple Leafs troškařit, políčeno má údajně na obě největší jména, která jsou k dispozici. Řeč je pochopitelně o Patricku Kaneovi a Timovi Meierovi.

Na Meiera se stojí řada. Představa získat top hráče v nejlepších letech, navíc s letním statusem chráněného hráče je velmi lákavá, takže se není co divit. Mohutně se v souvislosti se Švýcarem skloňuje Carolina s New Jerey, nicméně do závodu se přidává i Toronto.

„Kromě těchto dvou týmů jeví o Meiera opravdu markantní zájem i Toronto,“ potvrzuje na svém twitterovém účtu někdejší hráč a nyní analytik Kevin Weekes.

Pokud by to neklaplo s Meierem, chystá se prý Dubas i na Kanea. Získat legendu Chicaga by mělo být bezesporu levnější. Zatímco minusem by mohlo být Kaneovo zdraví, plusem zase touha po úspěchu a zkušenosti z play off.

Trumfy v ruce ale drží sám hráč. Kane má totiž ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti. Rozhoduje tedy nejen o tom, jestli bude vyměněn, ale i kam.

Jak však ale informuje bývalý hráč Toronta Carlo Colaiacovo, tohle problém nebude: „Na základě toho, co jsem od různých lidí slyšel, můžu říct, že jediné dva týmy, kam by Kane chtěl přestoupit, jsou Rangers a Maple Leafs.“

Přestup do Rangers už je dle všeho pasé, v New Yorku si pochvalují přínos Vladimira Tarasenka. Maple Leafs jsou stále ve hře, a to i proto, že by Toronto prý rádo získalo i další borce z Chicaga, jmenovitě Jakea McCabea a Sama Laffertyho.

Je jasné, že pokud se jedna z výměn uskuteční, bude muset Dubas pořádně kouzlit s platovým stropem. Mladý manažer ale už nejednou ukázal, že s tím nemá problém.

