Poslední jízda? Ekblad sní o dalším titulu i pokračování v Panthers

Aaron Ekblad prožívá zvláštní sezonu – možná poslední ve dresu jediného týmu, za který kdy hrál. Třetí účast ve finále Stanley Cupu v řadě může být nejen završení jeho dosavadní floridské mise, ale i rozlučkou. Devětadvacetiletému obránci totiž po sezoně končí osmiletý kontrakt a stává se nechráněným volným hráčem.

Jasno v tom má ale on sám. „Dýchám pro Floridu Panthers. Obětoval jsem tomu týmu tělo i duši. Chci tady být navždy, pokud mi to dovolí,“ prohlásil na tiskové konferenci před začátkem finále s Edmontonem.

Ekblad byl jedničkou draftu 2014 a od té doby oblékl dres jiného týmu jen na zápasech All-Star. Odehrál přes 730 zápasů, vytvořil rekordy klubu mezi obránci a vyrostl z ofenzivního beka v komplexního lídra. Po boku Gustava Forslinga patří ke klíčovým hráčům floridské obrany, a to navzdory těžkým zraněním i nedávné kontroverzi.

Tou byla dvacetizápasová suspendace bez nároku na mzdu kvůli porušení antidopingových pravidel NHL. „Nejtěžší období mé kariéry,“ přiznal Ekblad. „Ztratil jsem důvěru, reputaci, peníze… ale nejvíc mě mrzí, že jsem nemohl být s týmem.“

Na led se ale vrátil v plné síle. V letošním play off má už 11 bodů ve 13 zápasech a patří mezi opory týmu, který touží obhájit Stanley Cup. „Hrajeme o všechno. A já hraju o svou budoucnost,“ říká.

Panthers ale čeká náročné léto. Do offseason vstupují s přibližně 19 miliony dolarů prostoru pod platovým stropem a několika klíčovými hráči bez smlouvy. Kromě Ekblada také Sam Bennett. Aby si mohli dovolit oba, musel by někdo – možná právě Ekblad – výrazně slevit ze svých požadavků.

Zkušený bek ale bere vše s nadhledem. Už na začátku sezony přiznal, že hodlá „jet na volnoběh a uvidí, co bude“. Věří, že si o setrvání na Floridě řekne výkonem. „Byla to horská dráha. Ale jsem vděčný za tuhle zkušenost. Byl to zajímavý rok – a doufám, že nekončí posledním zápasem.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+