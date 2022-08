Poslední možnost? Staal se těší na Floridu

Dost možná je to poslední šance, která se Ericu Staalovi v NHL naskýtá. Do organizace Panthers totiž zamíří na zkoušku. A to doslova. S Floridou totiž podepsal pouze zkušební kontrakt a je jen na něm, jak s příležitostí naloží. Kromě angažmá ho žene i společné působení s bráchou Marcem.

Sedmatřicetiletý borec hrál v NHL naposledy v předminulé sezoně, když odehrál část sezony v Buffalu a tu další – včetně play off – v Montrealu. Dohromady má na kontě téměř 1 300 zápasů a v nich přes tisíc bodů. Úctyhodná bilance.

Slavné dny jsou ale pryč, a tak musí vzít zavděk i zkušební smlouvě. A to i přes to, že v minulém ročníku odehrál pár zápasů na farmě a hlavně se zúčastnil olympiády, kde rozhodně nepropadl.

„Bylo to výjimečné,“ vzpomíná Eric Staal. „Byl jsem ve finále Stanley Cupu a hned za dva měsíce začala nová sezona. V Montrealu ani nikde jinde ale pšenka moc nekvetla. Přemýšlel jsem, co dál, naštěstí se do toho vložila olympiáda. Makal jsem celou dobu a nepřestal jsem ani přes léto. Na tuhle příležitost se moc těším.“

Na jednu stranu se může zdát překvapivé, že si zkušeného veterána pořizuje jeden z nejlepších týmů ligy, na tu druhou to dává smysl. Florida totiž potřebuje zkušenosti a v kombinaci s levností jde o ideální kombinaci.

„Mají tu skvělý tým, skvělé hráče,“ ví dobře vítěz Stanley Cupu s Carolinou. „Líbí se mi, jak to mají poskládané. V létě udělali nějaké změny, ale cíl zůstal stejný. Je pro mě super, že se budu na kempu moci poměřit s takovými hráči. Jsem za to moc rád.“

Výjimečná bude nejen zkušenost samotná, ale také shledání s bráchou Marcem, který s Panthers podepsal v létě plnohodnotný kontrakt na jeden rok.

„Jasně, Marc byl velký důvod, proč jsem do toho vůbec šel,“ přiznal Eric, který si s bráchou zahrál už v dresu Rangers v roce 2016. „Hrát v NHL v týmu aspirujícím na titul a k tomu mít bráchu po svém boku? Těžko se to popisuje, o takových věcech sníte.“

