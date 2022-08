Poslední šance? Je to klíčová sezona, říká Scheifele

Na konci minulé sezony na něm byla vidět obří frustrace. Winnipeg neměl špatný kádr, ale celou sezonu to prostě nějak nešlo. Mark Scheifele se dokonce jednu dobu pravidelně objevoval v kolotoči spekulací o možném odchodu. V Jets ale zůstává a dobře ví, že tenhle ročník může být poslední šancí.

Proč? Klíčovým hráčům totiž za dva roky bude končit smlouva. Týká se to Scheifeleho, kapitána Blakea Wheelera, ale i gólmana Helleybucka. Smlouvu na rok má pak Pierre-Luc Dubois. Šancí na úspěch tak moc nebude.

„Hlavou mi to šrotuje pořád,“ přiznal produktivní centr. „Teď v létě mě to ohromně motivovalo. Udělal jsem v rámci přípravy nějaké změny, abych byl ještě lepší.“

Scheifeleho budou Jets nutně potřebovat, je klíčovou složkou jejich ofenzivy. Už šest sezon za sebou produkuje víc než bod na zápas. Parádní bilance i ukázka ceněné konzistentnosti.

„Minulá sezona nebyla zrovna fantastická. Měl jsem lepší období, ale i ty horší. Byl to ten typ ročníku, ze kterého se chcete poučit, ale už na něj dál radši nemyslet,“ dodal. „Cítím, že jsem v nejlepších letech kariéry, fyzicky se cítím dobře.“

K úspěchu ale bude potřeba nejen on. Zapojit se musí celý tým, který sice prošel trenérskou změnou, ale v kádru byl poměrně klid. Dle mnohých fanoušků až moc velký.

„Není to moje práce,“ pokrčil rameny. „Je to práce generálního manažera. Loni jsme měli dobrý tým a každý nás skoro pasoval do role šampionů. Máme skvělý tým, jsme super parta. Sezona nám sice nevyšla, ale máme fantastickou soupisku. Je ale na nás, abychom o tom přestali mluvit a předvedli to na ledě.“

Důležité také bylo, že se po sezoně vyčistila atmosféra v celém týmu. Bylo pořádně dusno, což se naplno ukázalo při pohovorech, které probíhaly po konci ročníku.

„Dost kluků bylo velice upřímných,“ popisoval Scheifele. „Sezona neskončila tak, jak jsme chtěli. Spousta z nás bylo frustrovaných a naštvaných. Ukazovalo se to i v zápasech.“

