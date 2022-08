Poslední tanec. Bergeron stále cítí potřebný zápal

Boston včera řádně rozmíchal vody NHL. Zatímco českými médii nejvíce svištěla zpráva o návratu Davida Krejčího, v těch zámořských byl vidět spíše kapitán Patrice Bergeron. Ten už se k nové smlouvě stihnul vyjádřit. A zněl obrovsky nažhaveně.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Když totiž Bruins bolestivě vypadli až v sedmém zápase prvního kola, zanechalo to v Bergeronovi takovou stopu, která mu nedala spát. Nechtěl totiž končit špatným zážitkem.

A i přes to, že konec opravdu zvažoval, převážila nakonec touha ještě jednou uspět. „Po sedmém zápase pro mě bylo opravdu těžké pomyslet na to, že je to poslední zápas,“ řekl Bergeron. „Můj zápal a vášeň pro hru a touha uspět mě prostě nenechala skončit. Myslím, že to v sobě stále mám a mám co týmu dát.“

Všechny fanoušky pochopitelně láká i představa opětovné souhry s Davidem Krejčím. Trochu to vypadalo, jako kdyby se stará parta dávala dohromady za jediným cílem. Tím nejvyšším.

„Jsem moc rád, že jsme se oba dohodli,“ dodal ke spolupráci s českým šikulou. „Je to úžasný člověk, ale také výborný hráč, který to v sobě pořád má. Chce to stejně jako já. Několikrát jsme se spolu o tom bavili, jsme velcí kamarádi. Nemůžu se dočkat, až to dáme celé dohromady.“

Velká úleva musela panovat hlavně v kancelářích Bruins. Vedení týmu vědělo, jak to Bergeron má, a i proto nešli na trhu po žádném hvězdném centrovi a ani po nikom neházeli pytel s dolary. To pro případ, že by byly peníze potřeba právě na návrat těchto dvou.

„O situaci pod platovým stropem se vědělo, s managementem jsme to řešili,“ popisoval. „Jakmile jsem věděl, že se Krejda vrací, bylo to spíše o tom, ať se tam vlezeme, ale i ať je tým konkurenceschopný. Pro mě byli Bruins jedinou možností. Celé organizaci věřím.“

Je jasné, že fanoušci Bostonu jsou především nadšení, že se jim pětinásobný vítěz Selkeho trofeje či člen elitního Triple Gold Clubu vrací, avšak je jasné, že za rok vyvstane ta samá otázka. O tom, co bude za rok, ale legenda Bruins nepřemýšlí.

„Chtěl jsem se vrátit, protože jsem věděl, že mám týmu co dát,“ vysvětloval. „Miluju Boston, miluju tým, těším se na kluky a chci s nimi dokázat něco výjimečného.“

