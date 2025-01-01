Poslední trucování je u konce. Nashville si plácl se Shanahanovým synovcem

4. října 15:00Tomáš Zatloukal
Už jako jediný RFA, tedy omezeně volný hráč, zůstával mimo svůj klub, absentoval v přípravném kempu. Kdo? Ani Marek, ani Matouš, ani Jan, nýbrž Luke Evangelista. Třiadvacetiletý Kanaďan každopádně nakonec společnou řeč s nashvillskými Predátory našel a podepsal s nimi dvouletou smlouvu na šest milionů dolarů. Evangelista má za sebou obávanou druhou sezonu v NHL a nutno dodat, že náročnou. I on už dobře ví, co je to ona "kletba druháka", v angličtině sophomore jynx.
Evangelista vtrhl do NHL s elánem začínajícího misionáře.
Nadšeně, suverénně, účinně.
Vždyť za 24 mačů bral 15 bodů, sedmkrát rozsvítil červené světlo.
Díky tomu, že nepřekonal hranici 25 startů, se mohl ucházet o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka i za ročník 23/24. A díky 39 bodům, včetně 16 přesných tref, v 80 duelech skončil devátý, v závěsu za Connorem Zarym (Calgary Flames).
Jenže pak se rozlet zastavil, ve druhé plnohodnotné sezoně skončil Evangelista na 32 bodech. Ano, odehrál jen 58 zápasů, nicméně progres zkrátka vypadá jinak, tohle byla stagnace. Navíc ubyly góly.
A tak Evengelistu, respektive jeho agenta, nečekalo lehké vyjednávání, těžko se trefovala adekvátní cena za služby torontského rodáka, dvaačtyřicítky draftu z roku 2020.
Nakonec je z toho prodloužení spolupráce o dva roky se stropovou zátěží tři miliony dolarů.
Pro Nashville to může být trefený jackpot. Evangelista je na nikterak obřím prostoru (13 minut a 57 sekund) poměrně produktivní, hodí se jako borec, co má na starosti "secondary scoring".
Body z druhé vlny, od hráčů, kteří nemají hvězdný status ani prominentní roli, třeba v první přesilovce.
Evangelista kývl na překlenovací kontrakt, při kterém může ukázat, že si zaslouží podstatně lepší podmínky. Nicméně ani při příštím licitování o podmínkách nebude mít v rukávu trumfové eso, tedy ničím nelimitovanou možnost odejit jinam.
Opět bude RFA.
Když už jen o "restricted free agents" řeč, po Evangelistovi, mimochodem synovci legendárního powerforvarda Brendana Shanahana, tu je ještě jeden borec, co čeká na roz(h)řešení své situace.
Jde o Alexandra Holtze, švédský vrstevník nicméně na rozdíl od hlavní postavy tohoto textu netrucoval.
Od začátku se účastnil přípravného kempu Vegas Golden Knights.
Na pakt stále čeká a ani jeho situace není jednoduchá. Oproti časům v New Jersey Devils nemá tak pevné místo v sestavě, dokonce v minulém ročníku nastoupil hned 16krát na farmě.
Byl postradatelný. A konkurence v ofenzívě je, i díky příchodu Mitche Marnera, ještě tvrdší.
