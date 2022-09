Poslouchal jsem jen otce, i když absolutně nechápu proč, rozpovídal se Jágr

Nikdo už asi nečeká, že řekne něco zásadně nového, přesto bývají rozhovory s ním zábava. Jágrova upřímnost bavila hlavně v upjaté Americe, kde se borci typu Crosbyho nebo Toewse před mikrofony neuvolní, ani kdyby k tomu měli tisíc důvodů. Jágr to uměl a umí.

V čerstvém podcastu s Lucií Výbornou byl ve zvlášť dobré náladě. Na otázku, za co by o 25 let mladšímu Jágrovi nafackoval, rozesmátě odpověděl: „Kdybych trénoval Jágra před 25 lety, tak ho vyhodím druhej den. Za všechno. Chtěl jsem být nejlepší a dělal jsem pro to maximum. Nechcete poslouchat, když kolem sebe nemáte nikoho, kdo by to dokázal přede mnou.“

„Koho jste tedy poslouchal?“ Jágr tu osobu zmínil v životě mockrát. „Můj otec, stoprocentně. I když absolutně nechápu, proč jsem poslouchal mýho otce, který nehrál hokej na žádný úrovni,“ dodal pobaveně. „Ale musím říct, že poznatky, který mi říkal, byly geniální.“

„Nevím, kde je sebral, když o tom přemýšlím. Pořád jsem musel bruslit, pořád se pochybovat. Chtěl, abych cvičil s váhou vlastního těla, takže jsem dělal dřepy, kliky, sklapovačky.“

Druhé jméno taky nepřekvapilo. Jágr ho rovněž nezmínil v životě poprvé. „Pak samozřejmě můj idol. Měl jsem štěstí, že jsem s ním mohl hrát. Mario Lemieux. Toho jsem nejenom poslouchal, ale pozoroval jsem ho dennodenně a snažil se ho kopírovat.“

Co nová sezóna? Jágr opět zdůraznil, že už se cítí být víc majitelem než hráčem, úplně zabalit kariéru ale ještě nechce. Předně musí zhubnout, po třech měsících funkcionaření zcela bez tréninku přiznal 123 kilo. „Jsem jako tirák, dlouho se rozjíždím, ale pak naberu tempo,“ řekl. To by prý mohlo být někdy v prosinci. Ukvapeně se k týmu připojovat nemíní.

Pokud se objeví na ledě, každopádně to bude na nově zrekonstruovaném stadiónu. „Je to něco, co tady asi jinde není. Takový mix starého stadiónu s moderním. Mix tradice stadiónů z šedesátých let, jako je ten náš, s těmi novými. Zůstala tam i původní tribuna z roku 1939. Ta nešla sundat.“

Po kolaudaci se začne mrazit a kladenští Rytíři mohou vyjet na nový led.

Doufejme, že mezi nimi znovu bude i v únoru jednapadesátiletá legenda.





