Postrach Letců? Hertl! Hattrickem zvedl svou cenu, je lídrem na ledě i v kabině

Čech v elitní desítce kanonýrů NHL? V posledních letech díky Davidu Pastrňákovi běžná podívaná. Tentokrát ovšem český prapor nenese havířovský showman ve službách bostonských Medvědů, ale Tomáš Hertl. Žralok ze San Jose je prvním krajánkem, co v této sezoně pokořil metu 20 branek a vyšvihl se na sedmý flek mezi ligovými střelci! Povedlo se mu to stylově – čistým hattrickem proti Philadelphii, orámovaným vítězným gólem v prodloužení.

Fanoušci Flyers mají léta pifku na hráče Tučňáků z Pittsburghu.

Teď si na seznam nejspíš připíšou i jejich potenciální posilu. Hertla. Slávistický odchovanec dvakrát po sobě obral Philadelphii o bonusový bod. V rozmezí pouhých deseti dní!

Tentokrát navrch Hertlově rozhodujícímu zásahu předcházely dva údery, jimiž srovnal skóre. Ve Wells Fargo Center před nepřátelským oranžovým davem zkrátka řádil. Osmadvacetiletý forvard navrch úřadoval nejen činy, ale i slovy.

"Za stavu 0:2 si Tommy vzal slovo a povídá: Kluci, pořád jsme v zápase, hrajeme dobře, když budeme makat dál, můžeme to otočit," popisuje Bob Boughner, kouč Sharks, jak Hertl zastoupil absentujícího kapitána Joea Pavelskiho.

"V kabině i na střídačce byl velmi inspirativní, v posledních zápasech se rázně ujal vůdčí role," smekl před Hertlem Boughner.

Zůstává otázkou, jak dlouho ještě bude usměvavého borce v kabině vídat. Hertlova výměna je prý na spadnutí, kromě Pittsburghu se jako o možné destinaci mluví také o Bostonu a Manhattanu (kde hrávají Rangers).

Hertl svým pátým hattrickem v kariéře jednoznačně zvedl svou cenu, ostatně ta roste už od prosince. Téměř stokilový centr chytil slinu a za poslední tucet mačů zvládl stejný počet gólů! Navrch přihodil šest asistencí, do tabulky pravdy zapsal sedm plusů.

Zájemci o jeho služby si budou muset připlatit, pozice generálního manažera Douga Wilsona je, případně bude při vyjednáváních velmi silná.

Hertlův hattrick sponzorovaný třemi asistencemi Brenta Burnse:

Momentálně totiž Hertl prožívá úrodné časy a to bez ohledu, s kým zrovna nastupuje na ledě. Tentokrát nastupoval ve formaci, kterou nazval Boughner znouzecností. Jen na vysvětlenou, San Jose se potýká s početnou marodkou (i kvůli COVIDU).

Hertl tak hrál s Timem Meierem a Alexandrem Barabanovem. "Upřímně řečeno, kdyby to Tommyho lajně dneska neklapalo, tak bychom prohráli. Výhra jde za nimi, táhli nás," byl padesátiletý trenér spokojený s Hertlem a jeho parťáky.

První hvězda večera odrážela komplimenty se svou typickou skromností. "Kluci ke mně dostávali puky a já se prostě snažil udržet v předbrankovém prostoru. Věděl jsem, že potřebujeme skórovat, tak jsem se snažil střílet. Jsem rád, že to klaplo."

Hertl se nikdy zbytečně neprsí, nemachruje. Ani po one man show, jíž spasí svůj tým. I to je důvod, proč je horkým zbožím. Bez problémů by měl zapadnout do jakéhokoliv klubu.

