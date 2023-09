Potřebují ho a on tvrdí, že se poučil. Bude mít Edmonton konečně jistotu v bráně?

V Torontu měl docela dobrou výkonnost, v Edmontonu první rok propadl. Což je trochu problém u chlapíka, který zrovna podepsal pětiletou smlouvu na 25 miliónů dolarů. V play off za něj zaskakoval nezkušený Stuart Skinner. Do dalšího ročníku v Albertě jde nažhavený. Nepovedenou sezónu chce využít jako motivaci.

„Hodně jsem se toho minulý rok naučil,“ říká Jack Campbell. „Můj standard je mnohem výš. Z toho roku může vzejít hodně dobrého, snad pomůže i tohle léto. Mým cílem je vrátit se tam, kde chci být. Odrazit se od toho, co už jsem dokázal v minulosti. Těším se na novu kapitolu.“

U Campbella byla problém hlavně psychika. Ta ho loni nejvíc srážela. Je typem hráčem, co si chyby vyčítá, což zrovna brankářům neprospívá. „Dělám to celou kariéru a snažím se to vytěsnit. Vím, že to musím napravit a poučit se z toho,“ říká Campbell.

Chce být jako Mike Smith nebo Grant Fuhr, abychom zůstali v Edmontonu. Gólmani s krátkou pamětí, kteří si hlavu s hloupými góly nikdy nelámali. „Moc se trestám. Je to jen o tom jít a hrát hokej. Občas se něco semele... Někdy je to správným směrem, jindy špatným. Nesmím na sebe ale být moc tvrdý. Standard, kdy chci chytit každou střelu, je v pořádku, ale nesmím pak kvůli tomu týdny nespat,“ odhaluje svou křehkou hlavu gólman Oilers.

V Edmontonu věří, že se vrátí v lepší formě. Určitě má na to být kvalitní jedničkou. „V únoru, když se Stu Skinnerovi narodilo dítě, chytal Jack devět utkání v řadě,“ připomíná Ken Holland. „Určitě jsme chtěli, aby byl vyrovnanější, nicméně když chytal na vysoké úrovni, vyhrávali jsme.“

V play off párkrát střídal Skinnera a mužstvo už většinou podržel. Inkasoval jen dvakrát, procento úspěšnosti zákroků v této fázi sezóny udržel přes 96%. Dává to naději. Na takové výkony by rád navázal. „Bylo fajn to ochutnat, ale byl to malý vzorek. Rád bych z toho udělal něco většího tenhle rok,“ doufá jednatřicetiletý gólman.

Skinner i Campbell jdou do nadcházející sezóny s ambicí získat pro sebe post jedničky. Olejáři potřebuje mít v bráně jistotu, právě v defenzivě je tlačí bota nejvíc. „Tohle je liga pro dva brankáře,“ zdůrazňuje Holland. „Kdo odchytá otevírací duel nebo první dva podle mě nehraje roli. Věci se můžou během těch 82 utkání různě zvrtnout. Věřím, že budeme mít silný tandem.“

