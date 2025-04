Potřebuji nějaké body!? NHL zažívá křiklavý nezájem o Art Ross Trophy

Je to scéna z roku 2011, pro nastupující generaci hokejových fanoušků jde pomalu o „film pro pamětníky“. Petr Leška přijíždí k rozhodčímu po neuznaném gólu a prohodí: Potřebuji nějaké body! Elitní hokejista extraligového Zlína hlášku, co časem zlidoví, doprovodí ještě peprným výrazem. Takový interest o branky či asistence momentálně NHL od svých největších kanadských hvězd, dvou kluků z plakátu, postrádá. A tak se směje Nikita Kučerov.

"Vím, jaké to je tu trofej vyhrát. Už jsem to zažil. My ale sledujeme jiný, větší cíl."

Dosti nevzrušeně komentoval Connor McDavid loňský boj o čelo tabulky produktivity, ve kterém zaostával za Nathanem MacKinnonem a Kučerovem.

Šestá cena Arta Rosse a s ní spojené zápisy do dějin zámořské soutěže mu byly lhostejné. Dalo se to pochopit, protože měl za sebou roky zklamání v play-off a mocně toto soužení chtěl prolomit.

Zřekl se individuálních ambic, snažil se co nejvíce podřídit mančaftu. Že nešlo jen o slova, podtrhl fenomenální forvard tím, že jednoduše vynechal samotný závěr základní části.

Nejprve nechtěl riskovat, že si prohloubí drobné zranění. Poté si chtěl jednoduše orazit.

Dobrovolně odstoupil ze závodu o Art Ross Trophy, z možné dramatické přetahované mezi třemi excelentními plejery udělal duel mezi MacKinnonem a Kučerovem.

Letos si odpočinek zvolil místo bitvy s ruským machrem i druhý z zlatých chlapců kolébky hokeje. MacKinnon.

U něj je to ovšem na první pohled snad až zarážející, protože se králem bodování ještě nikdy nestal. Navrch se dělil o první flek, výrazně neztrácel jako McDavid loni. Trůn jednoduše přenechal Kučerovovi.

Ztratil snad primát v produktivitě na prestiži?

Jde patrně o kombinaci faktorů - čím je NHL vyrovnanější a náročnější, tím je hmatatelnější koncentrace na vyřazovací boje.

Nejen na úrovni hráčů, ale celých klubů.

Zároveň jde u McDavida a MacKinnona o jedinečné případy.

Jednoho stravuje touha po Stanley Cupu, který nikdy nedobyl, druhý je tou nejméně sobeckou star v NHL, která by z fleku vyměnila jakoukoliv poctu pro jednotlivce za kolektivní úspěch.

To je MacKinnonův naturel, to ho pohání. K sobě i ostatním je přísný. S jediným úmyslem - udělat vše pro to, aby se opět mohlo Colorado šampionem. Aby šance Avs byly maximální.

Nikdo nechce nic podcenit. A MacKinnon obzvlášť, na kterém se nepochybně musela podepsat i únava z Four Nations Face-off (kde byl MVP).

Po sportovní stránce lze tomuto přístupu máloco vytknout, ale platící divák by nejspíš ocenil, kdyby finiš základní části nabídl drama a nebyl dohráván jen z povinnosti.

Či i opravdovými esy dokonce vynecháván, ignorován.

Pamětníkovi se pak zasteskne o po letech, kdy poslední noc rozhodovala o vládci bodování (vybavíte si, jak slavil Jamie Benn v konkurenci Sidneyho Crosbyho a hlavně Johna Tavarese díky famózní čtyřbodové show?).

A třeba také o nejlepším šutérovi či vítězích Jenningsovy trofeje.

Aspoň že i letos zbyla ta nejsledovanější zápletka - kdo se stane posledními postupujícími do play-off.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+