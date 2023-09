Potřetí do stejné řeky. NHL uvažuje o další expanzi do Atlanty

Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. NHL uvažuje o návratu dokonce potřetí. Mělo by jít o reinkarnaci hokeje v Atlantě. Slavná liga se zde hrála už dvakrát.

Zastupující komisař Bill Daly takovou možnost v nedávném rozhovoru připustil. „Myslím, že určité výzvy, které jsme viděli poslední roky v Atlantě, jsou překonány. Časy se dramaticky mění a tržní demografie taky, ať už jí poměřujeme s prvním rokem, kdy jsme zde působili, nebo s rokem 1999.“

„V Atlantě teď jede spousta velkých obchodů,“ řekl Daly.

NHL zapustila kořeny v Georgii v roce 1972 pod značkou Flames. Klub zde působil do roku 1980, kdy se odstěhoval do Calgary. Liga to pak zkusila se stejnou oblastí znovu v roce 1999, kdy zde vznikli Thrashers. Ti se v roce 2011 přestěhovali do Winnipegu.

Vedle jiného se tím velmi nepřehledně kříží historie jednotlivých klubů. Původní Winnipeg pokračuje v Arizoně, jeho nynější jmenovci pod značkou Jets sdílí historii Thrashers. Laik se v tom snadno ztratí.

Na druhou stranu, v nejbližším časovém horizontu se asi ničeho obávat nemusíme. Daly totiž současně dodal, že po rozšíření NHL do Vagas a Seattlu není další expanze na pořadu dne. NHL má 32 klubů, rovnoměrně rozdělených, tak si to chvíli užívejme.

„Existují potenciální trhy, které by se mohly NHL hodit, takže naše politika je otevřená,“ rozvinul Daly. „Jestliže máte zájem a máte plán, přijďte, posoudíme to. Když to zaujme naše majitele, uvidíme. Zatím nic nedorostlo do této úrovně, nicméně to se může změnit.“

Představa dalšího klubu na předměstí Atlanty nicméně vedení NHL dráždí. „Záleželo by na poloze stadiónu, to bylo v souvislosti s Atlantou důležité. Když vezmete tehdejší Braves, trápili se roky právě kvůli návštěvnosti, třebaže měli docela úspěšný tým. Jejich pozdější hala byla v perfektní lokalitě a byla pravidelně vyprodaná,“ dodal Daly.

Share on Google+