Pouhých 14 střel? Náš časoměřič musí být slepý, smál se gólman Capitals

Washington Capitals v pátek předvedli zatím nejpřesvědčivější výkon sezony, když na domácím ledě přejeli Minnesotu Wild poměrem 5:1. Hlavními tahouny byli Dylan Strome se čtyřmi body a Alex Ovečkin, který zaznamenal svůj už 898. gól v NHL. Capitals soupeře přestříleli jasně 45:14, brankář Logan Thompson tedy prožil na druhé straně klidnější večer.
Oficiální zápis uváděl, že Thompson čelil čtrnácti pokusům. Třem v první, čtyřem ve druhé a sedmi ve třetí třetině. A inkasoval jediný gól po střele bývalého hráče Capitals Marcuse Johanssona z prostoru mezi kruhy. Sám brankář se ale po zápase nad tímto číslem pousmál. „Myslím, že náš zapisovatel střel bude asi slepý na jedno oko,“ poznamenal s úsměvem po utkání.
Ačkoli by se mohlo zdát, že šlo o snadný zápas, Thompson novinářům vysvětlil, že opak je pravdou. „Je to těžší, než vypadá,“ řekl. „Když soupeř pálí jednu střelu za druhou, rychleji se dostanete do tempa. Snáz se chytíte, když máte víc práce.“
Navzdory menšímu vytížení Thompson udržel koncentraci a vylepšil si bilanci na tři výhry a jednu porážku. Podle serveru Money Puck má momentálně na kontě 2,9 gólu chycených nad očekávání, což ho řadí do první desítky ligy. Jeho průměr obdržených branek činí 1,75 a úspěšnost zákroků 92,2 %.
„Cítil jsem se dnes dobře,“ uzavřel Thompson. „Tým přede mnou hrál skvěle, a když bylo potřeba, byl jsem připraven. Soupeř se nevzdal a vstřelil hezký gól přes clonu, ale myslím, že to byl náš nejkompletnější výkon v sezoně. Každý odvedl maximum.“
