Povede se Werenskimu odveta? Boj o Norris Trophy má své finalisty

8. května 14:00David Zlomek
NHL včera odhalila trojici finalistů na James Norris Memorial Trophy, ocenění pro nejlepšího obránce ligy. Letošní výběr slibuje mimořádně vyrovnaný souboj mezi „tradičním“ vládcem modré čáry z Colorada a dvěma vyzyvateli, kteří prožili své životní sezony.
Pro Calea Makara se nominace mezi nejlepší tři beky ligy stala v podstatě každoroční rutinou, finalistou je totiž už šestým rokem v řadě. Pokud trofej získá, bude to jeho třetí Norris Trophy v kariéře a stane se prvním obráncem od dob legendárního Nicklase Lidströma (2006–2008), kterému se podařilo vítězství obhájit v po sobě jdoucích sezonách.
Makar letos opět potvrzoval, proč je považován za prototyp moderního beka. V 75 zápasech nasázel 20 gólů a posbíral 79 bodů, přičemž v hodnocení plus/minus zářil s bilancí +32. S průměrným časem 24:51 na zápas byl osmým nejvytíženějším obráncem soutěže a znovu dokázal, že je motorem, který pohání ofenzivu Avalanche.
Zack Werenski byl loni poprvé finalistou a skončil druhý právě za Makarem. Letos se však vrátil ještě silnější a s jasným cílem vystoupat na vrchol. Werenski byl v základní části doslova maratoncem na bruslích, jelikož s průměrným časem 26:37 na zápas byl druhým nejvytíženějším hráčem celé NHL (hned za Quinnem Hughesem).
Jeho ofenzivní přínos pro Columbus byl letos naprosto klíčový. V 75 duelech zaznamenal 22 branek a 81 bodů, čímž v produktivitě mezi finalisty vede. Navíc dominoval v bodech nasbíraných při hře pět na pět, což z něj dělá pravděpodobně největšího Makarova konkurenta v letošním hlasování.
Pro fanoušky Buffala má letošní nominace Rasmuse Dahlina historický nádech. Švédský bek se stal finalistou Norris Trophy poprvé ve své osmileté kariéře a je teprve druhým obráncem v dějinách Sabres, kterému se to podařilo (tím prvním byl v roce 1980 Jim Schoenfeld).
Dahlin si v letošním ročníku vytvořil nové bodové maximum (74 bodů) a výrazně zapracoval na své defenzivní stabilitě, což dokládá i jeho kariérní rekord v hodnocení +13. S průměrným časem 24:11 na utkání byl jasným lídrem obrany Sabres.