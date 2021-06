Povede se Zlatým rytířům na ledě Montrealu srovnat stav série?

Blíží se čtvrtý zápas série mezi Montrealem a Vegas, do kterého s psychickou výhodou půjdou trochu nečekaně hráči Canadiens. Ti sice prohráli úvodní duel na západě USA, avšak následná dvě utkání zvládli lépe právě hokejisté kanadského celku. Čtvrté pokračování této série započne dvě hodiny po půlnoci.

02:00 Montreal Canadiens – Vegas Golden Knights

Stav série: 2 – 1 MTL

Montreal je zřejmě největším překvapením letošního play off. Do sezóny Habs sice vstoupili skvěle, ale poté přišlo hluché období a také výměna trenéra, která toho příliš nezměnila. Montreal si však v play off poradil s Torontem a také Winnipegem, nyní si s kanadským týmem neví rady ani hokejisté Golden Knights.

Do série lépe vstoupili svěřenci Petera DeBoera, kteří z ledu odjížděli po vítězství 4:1. Do druhého utkání však Habs vlétli jako uragán, když se dostali do tříbrankového vedení. I přes střeleckou aktivitu Zlatí rytíři skóre pouze zkorigovali na konečných 2:3.

Na třetí zápas se série stěhovala do Bell Centre, kde většinu zápasu vedli hosté, avšak v 59. minutě přišla osudová chyba, když Marc-Andre Fleury za svou bránou přišel o kotouč, který následně do prázdné brány zasunul Josh Anderson, a tak bylo skóre vyrovnané. Stejný útočník Montrealu zaúřadoval také ve 13. minutě prodloužení, Montreal si tedy připsal druhou výhru v sérii.

Je jasné, že tuto sérii rozhodnou především gólmani. Zatímco Marc-Andre Fleury v posledním zápase pochybil, tak Carey Price si po dobu celého play off udržuje neskutečnou fazónu, zejména jeho zásluhou se Habs dostali tak daleko. Spekuluje se, že ve čtvrtém zápase dostane svou druhou šanci v letošním play off Robin Lehner, jenž odchytal pouze jedno utkání, ve kterém v sérii proti Coloradu obdržel sedm branek.

Canadiens budou už ve druhém zápase v řadě na střídačce bez svého hlavního kouče, kterým je Dominique Ducharme, důvodem je pozitivní test na koronavirus. Na střídačce jej s největší pravděpodobností po zbytek této série nahradí jeho asistent Luke Richardson.

