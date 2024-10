Povedený start Vaněčka v San Jose. Od kempu je velmi dobrý, chválí trenér

Tohle se povedlo! Nedělní duel mezi San Jose a Anaheimem si pro sebe sice ukradl čistým kontem a výhrou 2:0 brankář Lukáš Dostál, ale ani jeho sok na druhé straně kluziště nezaostal. Naopak! Na Vítka Vaněčka šla po debutu v novém týmu chvála.

Na začátku přípravného kempu to přitom neměl jednoduché. Zotavoval se po operaci, klub navíc přivedl Yaroslava Askarova, jasnou jedničku do budoucna. Zatímco Vaněček se stihnul uzdravit a vychytat si místo, jeho konkurent šel na farmu.

A tak bylo jasné, že dříve nebo později přijde šance zapsat debut.

Stalo se to právě proti Anaheimu. V utkání, od kterého se čekalo hodně branek, excelovali hlavně brankáři. O Dostálově čistém kontu se mluvilo hodně, ale Vaněčkův první duel v dresu Sharks snesl přísná měřítka.

Jediný inkasovaný gól, 28 zákroků, tudíž úspěšnost 96,55 %. Ideální start!

„Vypadal opravdu dobře. Vypadalo to, že je v brance klidný. Hra s pukem byla opravdu dobrá. Byl tam skoro jako třetí obránce,“ chválil jej trenér Ryan Warsofsky. „Šlo mu to ale celý tréninkový kemp. Opravdu hodně v létě dřel. Přišel sem brzy a pracoval, teď za to dostal odměnu.“

Vaněček přitom nehrál v základní části od 10. února, kdy ještě působil v New Jersey Devils.

New Jersey ho při uzávěrce přestupů poslalo do San Jose, ale Vaněček, který se potýkal se zraněním třísel, si v jeho dresu nikdy nezahrál. Osmadvacetiletý gólman také podstoupil zmiňovanou operaci třísel, ale v předsezonním období se vrátil v plné síle.

„Cítil jsem se opravdu dobře. Tým hrál také velmi dobře. Hráli jsme dobře v útoku i v obraně. Takže mi hodně pomohli, abych se cítil sebejistě,“ komentoval skromně svůj výkon.

