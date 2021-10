Povzbuzení pro Leafs! Matthews možná stihne začátek

To by byla pořádná vzpruha! Auston Matthews, hvězda Toronta, totiž hlásí, že by moc rád stihnul začátek sezony. Jeho start v prvním zápase ročníku proti Montrealu byl (nebo stále je) v ohrožení, jelikož byl v půlce srpna na operaci zápěstí. Dle jeho slov je však odhodlaný udělat všechno proto, aby se na ledě objevil co nejdříve.

„Beru to den po dni, nicméně doufám, že ten začátek sezony stihnu,” řekl na začátku týdne americký střelec. To bylo ještě ve hvězdách, jestli se objeví v nějakém přípravném zápase. Maple Leafs zatím odehráli pět předsezonních utkání, Matthews však zatím nezasáhl ani do jednoho.

„Cítím se dobře,” dodal však zároveň naději fanouškům. „Každým dnem se posouvám dopředu. V posledních týdnech se do toho dostávám, při přihrávkách i střelbě se cítím mnohem lépe. To, že normálně trénuji se všemi kluky, je rozhodně pozitivní znamení.”

Nebyl to však ten pravý trénink. Matthew totiž trénoval v červeném dresu, který značil, že s ním spoluhráči nemají chodit do fyzického kontaktu.

„Ten dres byl spíš z opatrnosti. Myslím, že kluci si uvědomují, že by nebylo rozumné mě házet po mantinelech,” řekl s humorem. „Vyzkoušel jsem si, jak funguje to zápěstí při normálních cvičeních, Mám z toho dobrý pocit, je to zase další krok dopředu.”

Nepřekvapíme, když napíšeme, že právě na Matthewse budou upřeny všechny oči. Americký bombarďák v minulé sezony i přes zranění nastřílel ve dvaapadesáti utkáních jednačtyřicet branek. Opravdu pozoruhodné číslo. I proto je opět horkým kandidátem na zisk trofeje pro krále střelců.

Po opětovném neúspěchu se soupiska Maple Leafs zase o něco změnila. Matthewse asi nejvíce ovlivní odchod Zacha Hymana, který podepsal dlouhodobý kontrakt s Oilers. Právě Hyman byl společně s Mitchem Marnerem Matthewsův parťák v jednom útoku.

Podle toho, jak dosud vypadá tréninkový kemp Leafs, to vypadá, že jeho místo zaujme nová posila Nick Ritchie.

„Pár cvičení jsme spolu odjeli. Je to urostlý hráč, zároveň ale velmi šikovný,” dodal Matthews. „Je těžké ho obrat o puk, je fakt velký. Zatím to bylo fajn. Nezbývá, než na tom dále pracovat a vybudovat si tu potřebnou chemii.”

Datum, ke kterému se Matthews společně s celým týmem upínají, je 13. října. Právě v ten den otevírají Maple Leafs svou sezonu proti Montrealu.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+