Povzbuzení pro Panthers! Ekblad je plně připraven

Byl to opravdu nehezký obrázek. Florida, která v průběhu uplynulé sezony okupovala čelo tabulky své divize, z ničeho nic přišla o svůj klíčový článek v defenzivě. Aaron Ekblad se ošklivě zranil a bylo jasné, že mu sezona končí. Pomyslně tím zhasly i naděje Floridy na výraznější úspěch. Nyní ale Panteři září spokojeností, jejich hvězdný bek hlásí stoprocentní stav.

Se zahájením přípravného kempu tak Florida hlásí první výhru sezony. Nemusí se to zdát, ale zdravý hráč jeho kalibru je nesmírně důležitou zprávou.

Přitom to není tak dávno, přibližně půl roku, co si zlomil levou nohu. Ekblad však už několik týdnů bruslí a na kemp by měl přijet bez jakýchkoliv omezení.

„Nikdy jsem se na tréninkový kemp a přípravné zápasy netěšil víc než teď,“ hlásil Ekblad novinářům.

I přes všechno nadšení to ještě není úplně růžové. Přeci jenom, zlomená noha je zlomená noha. Zabralo to tři měsíce, než mu doktoři vůbec dovolili začít bruslit.

„Jasně, že to není tip top. Makám ale každý den a jsem rád za to, jak rychle postupuji zpátky k normálu. Jsem si jistý, že navážu na výkony z předešlé sezony a taky že je ještě zlepším,“ dodal s nadějí v hlase.

V to doufají i příznivci Floridy. Jednička draftu z roku 2014 měla v uplynulém ročníku našlápnuto k nejlepší sezoně kariéry. Než Ekblada zbrzdilo zranění, odehrál pětatřicet utkání s vyrovnanou bilancí 11+11. Na ledě exceloval a pokaždé byl pořádně vidět. Jednoduše byl klíčovým hráčem celého týmu, což potvrzuje i jeho průměrný pobyt na ledě, který činil pětadvacet minut na zápas.

Mít životní formu a sledovat svoje spoluhráče pouze z postele? Nesmírně těžké.

„Nikdy jsem jen tak neseděl a sledoval hokej,“ přiznal Ekblad. „Nikdy jsem tak vážné zranění neměl, nebylo to nic příjemného. Pak jsem se na to snažil dívat z jiného pohledu. Možná, že jsem se díváním i něco přiučil. Každopádně jsem rád, že je to za mnou. Minulý ročník musíme minimálně zopakovat.“

V to doufá i jeho spoluhráč z obrany MacKenzie Weegar, jenž patřil k těm nejpříjemnějším překvapením. Na obnovenou spolupráci se svým spoluhráčem se nemůže dočkat.

„Jeho přístup byl skvělý,“ ocenil svého kolegu Weegar. „Od prvního dne, co se zranil, myslel jenom na to, jak se vrátí a bude ještě lepší. Je víc než připravený. Viděl jsem ho teď na ledě a vypadá fenomenálně. Zase bude našim klíčovým hráčem.“

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+