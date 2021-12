Power, Sanderson a další. Tohle je TOP 10 hvězd na MSJ

Vzhledem k neúčasti hráčů z NHL na blížící se olympiádě v Pekingu bude pro mnohé hokejové fanoušky vrcholem sezony juniorský šampionát. Není divu – zúčastní se ho spousta vycházejících hvězdiček. Na koho se těšit?

Jaroslav ASKAROV (G, 19 let, Rusko)

Čeká ho už třetí juniorský šampionát v kariéře. Letos ovšem v KHL za Petrohrad moc nechytá, počáteční hype okolo jeho osoby je tedy pryč. Pořád je to ovšem gólman, od něhož se čeká, že bude v NHL podobnou hvězdou, jakou je nyní jeho krajan Andrej Vasilevskij.

Owen POWER (O, 19 let, Kanada)

Jednička posledního draftu prozatím zůstává v univerzitní NCAA a sbírá v ní víc než bod na zápas. Urostlý bek je jasným lídrem kanadské reprezentace, vždyť před půl rokem obstál i na mistrovství světa dospělých.

Jake SANDERSON (O, 19 let, USA)

Už letos by s přehledem stačil na NHL, stejně jako Power se ale Sanderson rozhodl pro osobní rozvoj v NCAA. A tam letos dominuje... Do budoucna na něm bude stát obrana Ottawy, která z všestranného beka udělala v roce 2020 pětku draftu.

#Sens prospect Jake Sanderson scores on an end-to-ender. pic.twitter.com/sBXzXWE8wp — Grant McCagg (@grantmccagg) October 9, 2021

Shane WRIGHT (Ú, 17 let, Kanada)

Není to asi generační talent, který změní tvář celého týmu, jako se to v minulosti povedlo Sidneymu Crosbymu nebo Connoru McDavidovi, jde nicméně o očekávanou jedničku příštího draftu. Skauti si na něm cení především čtení hry a obecně hokejovou inteligenci.

Connor BEDARD (Ú, 16 let, Kanada)

Tohle už generační talent je – Bedard se společně s Mičkovem popere o pozici jedničky pro draft 2023. Ač bude nejmladším hráčem na MSJ, klidně může být žolíkem kanadského výběru.

Cole PERFETTI (Ú, 19 let, Kanada)

Skvělé jméno si udělal na Hlinka Gretzky Cupu v roce 2019, následně se stal desítkou draftu a v dresu Winnipegu už nakoukl i do NHL. Narodil se prvního ledna 2002, takže je nejstarším hráčem na turnaji. Jeho zkušenosti by měly být znát – je to možná největší adept na nejproduktivnějšího hokejistu šampionátu.

Matthew BENIERS (Ú, 19 let, USA)

Na šampionát letos dorazí jednička (Power) i dvojka (Beniers) uplynulého draftu. Beniers je špičkový two-way centr, kolem něhož chce postavit svůj tým nováček ze Seattlu. Zatím se rozvíjí na univerzitě v Michiganu.

Matvej MIČKOV (Ú, 17 let, Rusko)

Hokej v jeho podání vypadá strašně jednoduše: stačí mu přihrát a on si s pukem už nějak poradí. Soupeře buď zesměšní svými kličkami, nebo tvrdě a přesně vypálí. Otázkou bude, jak si na takto velkém turnaji poradí s defenzivní stránkou hry. Ohledně bránění má totiž rezervy.

Alexander HOLTZ (Ú, 19 let, Švédsko)

Už naskočil do šesti zápasů v NHL za New Jersey, zaujal i na farmě v Utice, kde sbírá bod na zápas. Holtz je rozený kanonýr: nejen díky výborné střele, ale také kvůli dobrému výběru místa.

Alexander Holtz's shot is just downright DIRTY. pic.twitter.com/xu4QnPM6Cn — Devils Insiders (@DevilsInsiders) September 30, 2021

William EKLUND (Ú, 19 let, Švédsko)

Další ze Švédů, jenž už nakoukl do NHL. Eklunda si v létě ze sedmé pozice vybralo San Jose, za které dosud stihl devět utkání s bilancí 0+4. Sezonu nicméně dokončí doma ve Švédsku. Díky tomu by Eklund mohl v únoru odletět na olympiádu do Pekingu. Záležet bude asi i na jeho výkonech na MSJ.

