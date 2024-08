Pozitivní zprávy kolem Landeskoga. Prý by se mohl vrátit kolem začátku sezony

Dlouho fanoušci Colorada čekali, než se vynoří nové zprávy o stavu kapitána Gabriela Landeskoga. A jsou tu! Neočekává se, že Landeskog bude připraven na začátek základní části, ale je možné, že vše nebude trvat příliš dlouho a vrátí se do dresu Colorada Avalanche.

Jednatřicetiletý útočník, který je kapitánem Colorada, poslední dvě sezony nehrál kvůli zranění pravého kolena.

„Snaží se vrátit někdy k začátku sezony, a pokud to půjde dobře, bude to pro nás opravdu velká vzpruha,“ řekl v sobotu trenér Avalanche Jared Bednar. „Je to něco, z čeho jsme všichni tak trochu nervózní, ale zároveň se na to opravdu těšíme. Dva roky za nás nehrál.“

Bednar zdůraznil, že neexistuje žádný konkrétní časový plán Landeskogova návratu, ale uvedl, že v létě několikrát týdně bruslí. Landeskog hrál naposledy 26. června 2022, kdy v šestém utkání finále pomohl asistencí Coloradu k zisku Stanley Cupu vítězstvím 2:1 nad Tampou Bay Lightning.

Během roku 2020 podstoupil Landeskog operaci čtyřhlavého stehenního svalu a v březnu a říjnu 2022 se podrobil operaci kolena, načež 10. května 2023 podstoupil operaci chrupavky v koleni. Landeskog během posledního ročníku obnovil tréninky a Bednar v březnu uvedl, že by se mohl vrátit během play-off v závislosti na tom, jak daleko Avalanche postoupí.

Ačkoli tato možnost zmizela, když Colorado prohrálo ve druhém kole s Dallasem v šesti zápasech, Landeskog se nevzdal naděje a uvedl, že plánuje, přičemž poskytl široký časový rámec mezi polovinou září a začátkem dubna.

„Jde jen o to, kdy se bude cítit natolik dobře, aby mohl udělat další krok,“ řekl Bednar. „Už tak je to dlouhá doba, takže není kam spěchat. Jde jen o to, jak se bude cítit dobře. Když jsme viděli, co byl schopen udělat v posilovně i na ledě, dává nám to optimismus, že se bude moci vrátit.“

Jeho návrat by byl potenciálně velkou vzpruhou pro Avalanche, kteří navíc začnou sezonu bez útočníka Valerije Ničuškina a možná i Artturiho Lehkonena. Ničuškin je suspendován minimálně do listopadu poté, co byl zařazen do třetí fáze programu hráčské asociace. Lehkonen se zase zotavuje po mimosezónní operaci ramene.

