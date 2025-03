Pozitivní zprávy z tábora Lavin. Landeskog se připojil k tripu Colorada, trénuje s týmem

Colorado Avalanche hlásí ze začátku svého třízápasového tripu jednu velmi pozitivní informaci. Kapitán Gabriel Landeskog se připojí k výjezdu týmu! Samozřejmě to neznamená, že by se měl v nejbližší době vrátit, ale je to další dílek do skládačky, která představuje celý obraz, nakolik se situace Švéda zlepšuje.

„Vypadá dobře. Myslím, že dnes v tréninku vypadal skvěle,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar k Landeskogovi, jenž v pondělí se spoluhráči trénoval ještě doma v Denveru. „Je zřejmé, že se mu líbilo, že mohl hrát bezkontaktně s ostatními. Je hezké, že je s námi na ledě.“

Už bylo také rozhodnuto, že s týmem odcestuje na třízápasový trip, který začíná středečním utkáním v Torontu. Důvodem je zejména to, že může nadále bruslit a trénovat se spoluhráči. „Už nás nečeká moc výjezdů, takže s sebou vezmeme každého, kdo je schopen bruslit nebo něco dělat,“ osvětlil, že se to netýká jen Landeskoga. Ještě před nedávnem ale bylo něco takového v podstatě nemyslitelné.

Podle Bednara to ukazuje, že několikrát operované koleno začíná držet. Dřív byly velké problémy s otoky při zátěži, tentokrát však panuje důvěra, že k ničemu takovému nedojde. I proto se Landeskog vypraví s celým týmem na delší výjezd, aby se tato zátěž vyzkoušela.

„Dělá pokroky. Je zřejmé, že rehabilitace není lineární. Je v ní spousta vrcholů a pádu a někdy udělá dva kroky vpřed a jeden krok vzad, ale stále dělá pokroky a zjevně se cítí dostatečně dobře na to, aby mohl jít na led a připojit se k týmu k vybraným tréninkovým cvičením. Takže doufejme, že to bude pokračovat, že se bude dále rozvíjet a že pracuje na bodu návratu,“ pokračoval Bednar.

Jedním dechem ale kouč dodává, že tento návrat rozhodně nenastane v nejbližší době. K Landeskogovi se musí přistupovat opatrně a zelenou, například i k bezkontaktnímu tréninku, dostane jen v případě, že bude jeho stav stoprocentní.

Švédský útočník, který se stal kapitánem Colorada už v 19 letech, marodí od roku 2022, kdy mu bylo dvakrát operováno pravé koleno. V květnu 2023 mu byla transplantována chrupavka během třetí operace v rozmezí 15 měsíců (poprvé byl operován ještě před play-off 2022, kdy Avalanche vyhráli Stanley Cup a Landeskog byl schopen hrát).

Tyto zásahy do těla byly pro Landeskoga až příliš náročné, vynechal dvě sezony a nyní absentuje třetí sezonu v řadě. Byť se v průběhu roku objevovaly spekulace, že by se mohl na led vrátit, tak v tuto chvíli je nepravděpodobné, že by to mohl stihnout, byť třeba jen na play-off. Jako rozumnější se zdá scénář, že kapitán vynechá i zbytek této sezony a dokáže se (snad) připravit na začátek sezony 2025/26.

„Je opravdu těžké říct, kdy bude opět hrát, ale vše jde skvěle a je určitě příjemné mít ho zpět na ledě s naším týmem,“ řekl Bednar. „Myslím, že právě jeho energie a přístup, který přináší na led, pomáhá všem,“ dodal.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+