Pozor na jazyk! McDavid musel žehlit své výroky, nechtěně se dotkl trenérů

24. března 10:00David Zlomek
V Edmontonu měli novináři rušno a stačilo k tomu pár slov kapitána. Connor McDavid totiž po zápase nešetřil chválou na adresu hostujícího trenéra Jona Coopera, kterého označil za „dokonale připraveného“ a jeho tým za „extrémně organizovaný“. V hokejovém kanadském světě, kde se každé slovo bere v potaz, si to mnozí vyložili jako jasný rýpanec do vlastního kouče Krise Knoblaucha. V pondělí tak musel McDavid vyrazit před mikrofony, aby celou situaci trochu uklidnil.
„Vůbec jsem do nikoho nešil. Každý se prostě může zlepšit, mě nevyjímaje. Byla to spíš jen poklona skvělému týmu, který k nám přijel a odehrál výborný zápas. Nic víc v tom nebylo,“ prohlásil McDavid rezolutně. „Nechápu, jak to mohlo takhle vyznít, takhle jsem to vůbec nemyslel. Ale samozřejmě vidím, že si to lidi takhle vyložili. Rozhodně to ale nebyl můj záměr.“
Je potřeba připomenout, že McDavid zná Coopera velmi dobře z kanadského olympijského výběru, a tak jeho slova o „sehranosti“ a „systému, kde každý ví, co má dělat,“ pramenila spíš z osobního respektu než z frustrace z vlastních trenérů. Jenže načasování nebylo ideální, Oilers prohráli čtvrtý z posledních šesti zápasů a jejich náskok v divizi se začíná povážlivě tenčit.
K situaci se postavil čelem i samotný trenér Kris Knoblauch, který v NHL už ledacos zažil a ví, že porážky prostě plodí kritiku. „Kdykoliv prohráváte a nehrajete dobře, chcete věci dělat lépe. Trenéři nejsou jiní. My chceme víc od hráčů, hráči zase chtějí mnohem víc od nás,“ poznamenal s nadhledem Knoblauch. „Když se daří, kritika skoro neexistuje. Když se ale prohrává a nemáte úspěch, který jste čekali, pak se každý musí podívat do zrcadla a zjistit, co může udělat pro to, aby byl tým lepší.“
Oilers teď nutně potřebují přepnout do vítězného módu. Čeká je cesta na led Utahu, kde se budou snažit najít onu dokonalou organizaci, kterou McDavid tolik obdivoval u soupeře. Jak sám kapitán poznamenal: „Musíme najít jinou cestu, jak začít vyhrávat. Hlavně se do toho play-off musíme nejdřív vůbec dostat.“