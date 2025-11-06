Pozval bývalé spoluhráče na večeři, na ledě už to tak slavné nebylo

6. listopadu 12:00Jakub Ťoupek
Zápasy Chicaga ve Vancouveru bývají většinou o návratu Connora Bedarda zpět domů. Druhé vzájemné utkání ale sebou neslo jiný příběh. Lukas Reichel si poprvé zahrál proti bývalým spoluhráčům, které před utkáním pozval na večeři, na ledově ploše už to ale nešlo dle představ.
Bedardův příběh byl tentokrát zastíněn prvním zápasem Lukase Reichela proti Blackhawks od jeho přestupu do Canucks na konci října. Použít slovo pomsta by mohlo být trochu přehnané, protože podle všech zpráv se obě strany rozešly v dobrém. To se ukázalo i den před samotným zápasem.
Na večeři se ve Vancouveru sešlo hned 15 hráčů. Německý reprezentant Lukas Reichel před jeho prvním zápasem proti svému bývalému týmu pozval hned 14 bývalých spoluhráčů na společnou večeři. Na ledě pak šly všechny kamarádské vztahy bokem a šlo se bojovat.
Dlouho se hrálo bez branek, první velkou možnost měl právě Reichel, který se po přihrávce na modrou ocitnul v samostatném úniku, který skvěle vychytal brankář Hawks Spencer Knight. Na první gól diváci čekali přes 40 minut.
Lukas Reichel has an opportunity on the breakaway to score against his former team.
— CanucksArmy (@CanucksArmy) November 6, 2025
????: Sportsnet | #Canucks pic.twitter.com/S2MpQwShiA
Ve třetí třetině začalo Chicago velmi dobře a po hattricku Tylera Bertuzziho a jedné brance Ilji Michejeva šlo do pohodlnému čtyřbrankového vedení. Domácím se sice podařilo stáhnout náskok na dvoubrankový, Bedardova pojistka do prázdné brány však definitivně rozhodla o výsledku.
Reichel dostal ve Vancouveru šanci získat si místo v první šestce, což by se v Chicagu nikdy nestalo. Od svého příchodu hraje na pozici centra druhé řady po boku Jakea DeBruska a Brocka Boesera. V průměru odehraje téměř 16 minut na zápas, ale není produktivní. V sedmi zápasech za Canucks nezískal žádný bod, vystřelil pouze sedmkrát na branku a má bilanci -5.
Německý útočník tak začal přesně tam, kde skončil, jen se posunul o dvě lajny výš. Zda se dokáže z této pozice dostat je jen na něm, talent bezpochyby má. V AHL měl dvě výtečné sezóny, kdy se držel okolo bodu na zápas, v NHL jeho bodové maximum činí 22 bodů z loňské sezóny.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.