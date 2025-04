Přát, či nepřát Ovečkinovi? Politické dilema řeší i v Kanadě

Nicklas Backstrom se zjevil na konci března na videokonferenci a vypadal jako někdo, kdo přišel mluvit o hokeji, ne o morálních dilematech. Byl to rozhovor o číslech. Přesněji – o 279 gólech, které pomohl vstřelit svému dlouholetému parťákovi. Alex Ovečkin mezitím dostihnul Waynea Gretzkyho a Backstrom k tomu jen dodal: „Upřímně si myslím, že jsme si od začátku prostě sedli. Byla to dobrá kombinace.“ Víc se z něj dostat nedalo. Žádná glorifikace, žádné pochyby. A hlavně – žádná politika. Takhle začíná svůj blog redaktorka portálu Sportsnet Kristina Rutherford.

Jenže právě v té politice tenhle příběh leží jako v minovém poli. Ovečkinova čísla jsou výjimečná, ale Rutherford si klade otázku, která se nedá obejít: „Můžeme se soustředit jen na fyzické výkony sportovce bez ohledu na to, kým je a co zastává mimo led?“ Otázka, na kterou si každý musí odpovědět sám. NHL sice hon na rekord balí do kampaně „Gr8 Chase“, ale na mezinárodní turnaj čtyř zemí si Rusko nepozvala.

Backstrom sám dřív v rozhovoru pro švédský Expressen přiznal, že s Ovečkinem o válce vůbec nemluví. „Já a Ovi jsme se dohodli, že mezi sebou nebudeme vůbec řešit politiku a situaci na Ukrajině.“ A dodal, že v šatně Capitals platí to samé: „Nikdo se o tom nebaví.“ Ticho. Možná ze strachu, možná z respektu. Ale i to ticho něco říká.

Ovečkin se ke své náklonnosti k Putinovi nikdy neotočil zády. „Vždy jsem ho veřejně podporoval,“ napsal už v roce 2017 na Instagram. A profilovou fotku má stále společnou s ruským prezidentem. Ano, v médiích řekl, že válka musí skončit – ale nikdy ne, že je špatná. Rutherford k tomu dodává: „Ovečkin se nikdy veřejně nevymezil proti invazi, drží se linie, že je sportovec, ne politik.“

Profesor Daniel Rubenson z torontské univerzity to vnímá jako neoddělitelné. „Vzhledem k současné politické situaci v Kanadě, USA a Rusku je to všechno zkrátka nad rámec hokeje.“ Ve svém výzkumu dokonce ukázal, že to, jestli fanoušci vnímají hráče podle dresu, nebo podle národnosti, zásadně ovlivňuje jejich sympatie. „Když Ovečkin neodsoudí Putina, může to v některých fanoušcích vyvolat skutečný vnitřní konflikt.“

Ale nejsou to jen Rusové, kdo vnáší do hokeje rozporuplnost. Rutherford připomíná i Gretzkyho. Nejen jeho podporu Donalda Trumpa, ale i nedávný „palec nahoru“ pro tým USA před finále čtyř národů. „Socha Gretzkyho před halou v Edmontonu byla nedávno potřísněna výkaly,“ píše s tím, že i národní hrdinové se dnes mění ve sporné postavy.

Bývalý olympionik a dnes profesor Bruce Kidd má jasno: „Myslím, že hodně lidí ztratilo ke Gretzkymu respekt, když začal propagovat sportovní sázení.“ I on přiznává, že v něm zůstává rozpor – obdiv k výkonu a zároveň silný odpor k postojům. Ale zároveň říká: „Sport je kulturní forma, která spojuje lidi napříč mnoha rozdíly.“

Kristina Rutherford v závěru přiznává, že žádný jednoduchý návod neexistuje. Ani odpověď. „Sport sleduju vždycky tak trochu na více úrovních zároveň,“ cituje Kida. A tak možná jde právě o to – neodvracet zrak, ale ani ho nezavřít. „Neznamená to, že se vzdáme těch magických momentů. Ale zároveň nesmíme úplně vypnout mozek.“

„Je to těžké. Opravdu těžké.“ A možná právě proto to celé stojí za pozornost.

