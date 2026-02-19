Pravidla se měnit nebudou! Šéf IIHF brání kritizované prodloužení tři na tři

25. února 12:30David Zlomek
Mezinárodní hokejová federace je spokojená s tím, jak na nedávné olympiádě v Miláně a Cortině zafungoval formát prodloužení tři na tři. Prezident IIHF Luc Tardif pro The Athletic potvrdil, že se neplánují žádné změny v tom, jak se budou zápasy po základní hrací době rozhodovat v budoucnu.
Tardif upozornil, že ani jeden ze třiceti mužských zápasů v Miláně nemusel dojít do samostatných nájezdů. Pět z nich se rozhodlo v prodloužení, včetně nedělního finále o zlato, ve kterém Spojené státy porazily Kanadu 2:1. „Jsou to ta nejlepší pravidla, která se hodí do tak napjatého programu,“ uvedl Tardif. „Musíme dát třicet zápasů mužů do jedenácti dnů a osmadvacet zápasů žen do třinácti dnů, celkem osmapadesát zápasů do šestnácti dnů. Obrovská výzva.“
Federace přešla na prodloužení tři na tři v roce 2019 poté, co o vítězích několika finálových zápasů rozhodly až nájezdy, třeba na mistrovství světa juniorů 2017 nebo na mužském šampionátu 2018. Předtím pravidla pro zápasy o zlato nařizovala jedno prodloužení ve formátu čtyři na čtyři, po kterém následovalo pět sérií nájezdů. Změna na hru tři na tři měla za cíl ukončit tyto zápasy ještě před dovednostní soutěží.
Hry v Miláně byly první, kde si tento nový formát vyzkoušeli hráči z NHL. A někteří pozorovatelé zpochybňovali, zda to není příliš odlišné od hry pět na pět používané v základní hrací době. Čtyři země ukončily svůj turnaj prohrou v prodloužení: Česká republika, Švýcarsko, Švédsko a Kanada. „Nejsem si jistý, jestli jsem slyšel nějakého člověka od hokeje říct mi opak, že by si myslel, že by se mělo hrát tři na tři,“ řekl novinářům trenér Ottawy Travis Green.
Nicméně díky formátu tři na tři, který otevírá prostor pro ofenzivní hru, netrvalo v Miláně žádné z pěti prodloužení mužů déle než 3:27.
V neděli vstřelil zlatý gól proti Jordanu Binningtonovi v čase 1:41 Jack Hughes. V ženském finále rozhodla o výhře Američanek nad Kanadou v čase 4:07 Megan Kellerová a zápas o ženský bronz ukončila v čase 9:09 Švýcarka Alina Mullerová gólem proti Švédsku. Oba olympijské turnaje tak díky tomu dodržely svůj původní plán. „Jsou to ta nejlepší pravidla, která vyhovují,“ řekl Tardif. „Formát prodloužení zůstane do budoucna stejný.“
