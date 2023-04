Pravý maraton je tady! Kdo se přiblíží k play-off?

Tato noc bude ta nejnabitější, jakou si fanoušci mohou představit. Hrát se bude na šestnácti zimních stadionech a do akce půjdou všechny týmy nejslavnější ligy světa. Na programu jsou bitvy o divoké karty, které zahrnují i jeden přímý souboj. Vše vypukne už v 18:30 a poslední úvodní buly padne ve 4:30.

V 18:30 se Šavle potkají s Carolinou. Buffalo je ve velmi špatné pozici pro závěrečný sprint. K dobru má sice ještě dva neodehrané duely oproti konkurenci, ale ztráta na divokou kartu má hodnotu šesti bodů. Šavle tedy musí nutně bodovat, aby dokázaly udržet krok se soupeři. Hurikáni ovšem touží po ovládnutí Metropolitní divize. Na Ďábly mají náskok jednoho bodu a k tomu ještě o jedno odehrané utkání méně.

O půl hodiny později půjde do akce také Detroit, který vyzve Tučňáky. Red Wings už se s Pittsburghem před nedávnem utkali a dokázali svého soka zničit sedmi brankami. Detroit se činil i v posledním odehraném klání, kdy sice padl samostatných nájezdech, ale dokázal se celkem šestkrát prosadit. Tučňáci se tedy budou muset mít na pozoru. Navíc ztrácí na Floridu a Ostrovany jeden bod při stejném odehraném počtu duelů a moc času do konce základní části už nezbývá. Boj o wild card bude tedy ještě pořádně zamotaný.

Ve 21:30 narazí Dallas na lídra Západní konference. Rytíři mají nejlepší výchozí pozici k tomu, aby ovládli konferenci. Závěr sezony jim zatím vychází. Zvládli bodovat v pěti po sobě jdoucích duelech a nyní mají možnost svůj bodový polštář ještě navýšit proti Hvězdám, které jsou též uchazečem o korunu Západní konference.

V čase 22:00 navštíví San Jose rozjetý Edmonton. Olejáři zažívají skvělé období a zapisují jedno vítězství za druhým. Vše zašlo tak daleko, že je kanadský celek druhý v celé Západní konferenci a nejvíce ohrožuje vedoucí Rytíře. San Jose se v poslední době výrazně zlepšilo a překonalo velkou porci přechozích neúspěchů. Přesto ovšem letošek skončí jako obvykle jedním velkým fiaskem.

Půl hodiny před půlnocí přijde na řadu bitva odpadlíků. Do pouště se vydávají Kačeři, kteří nezvládli posledních devět duelů. Dokonce v nich nezískali ani jeden jediný bod. Katastrofální období zažívá také Arizona. Ta nedokázala vítězit také v devíti po sobě jdoucích kláních. Oba celky už letošní sezonu pouze dohrávají.

V 1:00 padne úvodní buly na pěti stadionech. Columbus doma změří síly s Jezdci. Závěr sezony Blue Jackets vůbec nevychází stejně jako celý ročník. Naposledy celek z Ohia musel zkousnout osmibrankový debakl od Ďáblů. Naproti tomu New York bodoval čtyřikrát v řadě, ale poslední prohra v prodloužení proti Blues tým řádně zabolela.

Na led se chystá také Tampa s Ottawou. Senátorům se v poslední době nedaří a nyní už ani nemají tu nejmenší teoretickou naději na postup. Padli totiž ve čtyřech po sobě jdoucích duelech, což jim zlomilo vaz. Tampa se před vyřazovací částí potřebuje zvednout. Výlet na led Ostrovanů a Jezdců totiž v obou případech znamenal šestibrankový debakl.

Na řadě bude i kanadská klasika mezi Torontem a Montrealem. Maple Leafs nyní střídají výhry s porážkami a jejich výkonnostní křivka připomíná sinusoidu. Svou pozici už má nicméně Toronto zajištěnou. Canadiens letos měli velké problémy se zraněními, což hodně poznamenalo jejich neúspěšnou sezonu. Montreal naposledy našel cestu ze čtyřzápasové herní krize, když šesti trefami porazil Washington.

Řádně se zapotí i Florida, která musí bodovat, aby odvrátila útoky konkurence. V cestě jí bude stát Washington, který poté co přišel o teoretickou možnost zasáhnout do vyřazovací části marně hledá sílu na dohrání ročníku, což dokázalo utkání s Montrealem. Panteři naopak zvítězili pětkrát v řadě a zuby nehty se drží wild card.

Posledním utkáním se startovním časem 1:00 bude třaskavá bitva mezi Winnipegem a Predátory. Tryskáči už jeden veledůležitý duel proti Calgary ztratili, ale nyní už si zaváhání nesmí dovolit. Nashville by totiž při výhře v základní hrací době svého soka v tabulce přeskočil. A to vůbec nemluvíme o Plamenech, které jsou do celé situace také zainteresovány.

Těžká práce čeká v 1:30 na Ostrovany, kteří se budou snažit prohloubit krizi Letců. Islanders sice naposledy deklasovali Tampu a nastoupí protiv outsiderovi, ale všichni víme, co dokáže s týmem udělat tlak, který je v této situaci na tým enormní. Tučňáci totiž na Ostrovany ztrácí pouze bod, a i sebemenší zaváhání tedy může být rozhodující.

Ve 2:00 odstartují další dva duely. Šlágrem večera bude kromě bitev o divoké karty také střetnutí Medvědů s Ďábly. Medvědi si drží skvělou fazónu a vypadá to, že budou dobře připraveni na nadcházející vyřazovací část. Ďáblové se krom jednoho zaváhání s Winnipegem také drží na vítězné vlně a ohrožují Carolinu na čele divize.

Minnesota narazí na Blues. Wild jsou velmi optimističtí ohledně Kirilla Kaprizova, který už by snad měl být v pořádku a v závěru základní části by se měl dostat do hry. Zranění jsou ale jiné pilíře sestavy. Chybí například Joel Eriksson Ek. Blues už sezonu jen dohrávají, ale také dokáží soupeře řádně potrápit. Naposledy se jim podařilo obrat o bod věhlasné Jezdce.

Ve 4:00 se rozsvítí světla ve dvou arénách. Seattle vyzve bezzubé Chicago, které až na překvapivou výhru v Calgary předvádí otřesné výkony. Zatímco Seattle se připravuje na vyřazovací část, tak Chicago je u dna divize a společně s Columbusem a Kačery bude zřejmě soutěžit o první výběr letošního draftu.

Kosatky přivítají Calgary. To zvládlo boj na ostří nože s Tryskáči a pořádně zamíchalo karty v Západní konferenci, která bude zřejmě velmi napínavá až do samotného závěru. Plameny nemají nejlepší výchozí pozici a musí doufat v zaváhání soupeřů. Sami ovšem musí bezpodmínečně bodovat, jelikož Winnipeg narazí na Predátory a jeden z této dvojice tedy určitě uspěje. Vancouver minule překonal čtyřzápasovou krizi, když si poradil s Chicagem.

Hokejový maraton nám uzavře bitva LA s Lavinami ve 4:30. LA má za sebou dvě porážky proti vysoce postaveným týmům Západní konference v podobě Vegas a Olejářů. Laviny si naopak drží vítěznou vlnu a až na zaváhání s Minnesotou pravidelně sbírají vavříny. Díky tomu jsou nyní v čele divize, kde mají stejně bodů jako Dallas.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+