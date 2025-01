Prcek, co pálí i pije krev. MacKinnon po něm hodil helmou, McDavid ho krosčekoval

Komu byste v NHL nejradši dali pěstí do obličeje? Tak se loni ptal The Athletic hokejistů ze zámořské profiligy. Jen tři hráči, staré známé firmy Brad Marchand, Matthew Tkachuk a Nick Cousins, posbírali více hlasů než Conor Garland. Plejer malý vzrůstem, ale velký zarputilostí i kumštem. Stejně tak jako umí soupeře vytočit, dokáže na něj vyzrát i skvělou fintou, mazanou přihrávkou či bravurním zakončením.

Až se bude o ránu do tváře hlasovat příště, bude mít Connor McDavid nejspíše jasného favorita.

A Nathan MacKinnon pro něj nejspíš hlasoval už posledně.

Obě superhvězdy mají stejného nepřítele, jak k němu přišly?

Psal se rok 2020 a Garland dotíral na MacKinnona tak usilovně, že tahounovi coloradských Lavin ruply nervy a po drobném Američanovi (měří 173 centimetrů) mrštil helmou.

Výsledek? Maximální možná pokuta ve výši 5 000 dolarů.

Mnohem čerstvější je případ edmontonského kapitána. Vždyť McDavid se právě tento týden vrátil na led po třízápasové stopce za krosček, kterým zasáhl Garlanda, produktivního provokatéra ve službách Vancouveru, do hlavy.

Proč to McDavid, jinak známý slušňák a zlatý chlapec kanadského hokeje, udělal? "15 sekund ho držel, pak se projevila frustrace," vystihl to kouč Oilers Kris Knoblauch (Rekordní stopka pro McDavida? V Draisaitlových očích přísná, lídr Oilers se ale neodvolal | NHL.CZ).

Mimochodem, čert ve službách Canucks vyvázl bez trestu... Rozhodčí jeho skutky buď přehlédli, nebo neshledali hodnými vyloučení.

Ať to bylo tak, či onak, Garland každopádně není jen osinou, co se dokáže dostat protivníkům pod kůži tak impozantním způsobem, že by i mistr oboru Marchand smekl.

S lídrem bostonských Bruins ho spojuje nejen pověst "krysy", ale také figura a hokejový fortel. Puk mu rozhodně nepřekáží, naposledy ho hned dvakrát, jednou vyloženě doslovně, uklidil do sítě St. Louis Blues.

Byla z toho výhra 5:2.

"Na ledě je pokaždé hodně znát, ať už z toho jsou góly, nebo ne," říká o něm kapitán Quinn Hughes. "Žene nás, povzbuzuje."

A sám má našlápnuto k životnímu ročníku, pokud udrží současné tempo, může atakovat své maximum v trefách (21) a překonat to v bodech (52). Jen tak nebude činit zrovna v rukavičkách a s noblesou anglických gentlemanů.

Škoda? Věc názoru...

I jemu by slušel podobný slogan, jaký zazníval na adresu českého bouřliváka a jednu z tváří letošního ročníku dobročinného projektu O kapku lepší hokej: Radek Duda - hokej není nuda!

