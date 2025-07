Před dvěma lety bych se vám vysmál! Mangiapane překvapil, šel k Oilers

Ještě před rokem bojoval v barvách Washingtonu, v minulosti patřil mezi klíčové tváře Calgary. Teď se Andrew Mangiapane stěhuje do tábora nenáviděného rivala a sám přiznává, že donedávna by takový scénář považoval za vtip.

„Kdybyste mi řekli, že budu jednou hrát za Edmonton, jen bych se smál. Ale pak mi zavolali, a to se prostě nedá odmítnout,“ popsal devětadvacetiletý křídelník přestupní zákulisí v rozhovoru pro TSN.

Edmonton Oilers se s bývalým hráčem Flames domluvili na dvouleté smlouvě v hodnotě 7,2 milionu dolarů. A přestože se sám Mangiapane do seznamu možných destinací nejprve nezařazoval, telefonáty od klubových es rychle změnily jeho pohled.

„Volal mi McDavid, volal Draisaitl, ozval se i trenér Knoblauch. Když vám takoví hráči vyjádří důvěru, těžko se hledá důvod říct ne,“ přiznal útočník, který během sedmiletého působení v Calgary zažil tři postupy do play-off a jednu pětatřicetigólovou sezonu.

Edmonton ho lákal nejen na sílu kádru, ale i na šanci restartovat kariéru po slabším ročníku ve Washingtonu. V základní části nasbíral 28 bodů, v play-off přidal další dva. Sám však cítí, že má stále co nabídnout. „Byl to podprůměrný rok. Ale s tím, co mi tady nastínili, budu mít šanci hrát vysoko v sestavě. Mluvilo se o McDavidovi nebo Draisaitlovi. Je jasné, že takovou příležitost musím chytit,“ říká.

I když možnost návratu do Toronta, svého rodného města, zvažoval, Oilers podle něj zkrátka chtěli víc. A dali mu to najevo. „U Leafs nebyla žádná konkrétní nabídka. Edmonton mi ukázal, že o mě opravdu stojí. To člověk pozná,“ dodal Mangiapane.

Do Edmontonu tedy přichází hráč, který v minulosti patřil mezi nejproduktivnější Kanaďany na mistrovství světa, v NHL už má přes 450 zápasů a chuť znovu dokázat, že patří ke spolehlivým střelcům. „Vím, co umím. Kde mě trenér postaví, tam budu makat. Ale hrát s takovými hráči? To je motivace jako blázen,“ uzavírá.

